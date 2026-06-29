Финансирование частных школ перевели в e-Qazyna

В Казахстане продолжается цифровизация системы финансирования частных школ. Для оперативного решения вопросов финансирования в 2025 году был запущен новый сервис, направленный на перевод процессов в полностью автоматизированный формат, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков на пресс-конференции в СЦК, посвященной финансированию частных школ.

По его словам, система ориентирована на переход частных школ на платформу «e-Qazyna», их цифровизацию и интеграцию с информационными системами государственных органов для сверки данных. Также полномочия по размещению государственного заказа в частных школах переданы на местный уровень — управлениям образования.

— Система обеспечивает автоматическое определение объемов финансирования на основе проверенных параметров, включая контингент учащихся и действующие нормативы. Это исключает ручные расчеты и субъективные решения. Кроме того, автоматизирован контроль исполнения обязательств, сверка фактических данных с заявленными показателями и мониторинг бюджетных лимитов. Цифровая фиксация всех операций обеспечивает прозрачность и исключает возможность внесения изменений без регистрации в системе, — отметил вице-министр финансов.

Поэтапный переход финансирования образования в цифровую среду через платформу e-Qazyna, как отмечает Даурен Темирбеков, уже демонстрирует первые результаты.

Напомним, в Казахстане на сегодняшний день оцифровали более шести тысяч школ.