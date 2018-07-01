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Финалисткам «Мисс СНГ-2018» показали красоты Бурабая

23 Июля 2018 17:03 193
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Финалисткам «Мисс СНГ-2018» показали красоты Бурабая

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне гранд-финала «Мисс СНГ-2018», который пройдет в Астане, его финалистки посетили курорт Бурабай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на туристский информационный центр Акмолинской области.

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По информации ведомства, курорт Бурабай посетили зарубежные гости и 18 участниц «Мисс СНГ-2018», гранд-финал которого пройдет 27 июля в Астане и будет приурочен к 20-летнему юбилею столицы.

«Для гостей и участниц управлением туризма региона был организован информационный тур «Бурабай - жемчужина Казахстана». Участницам была представлена специальная экскурсионная программа по удивительным местам «Жемчужины Казахстана». Горы Кокшетау, многочисленные озера, культурно-архитектурный комплекс на поляне Абылай хана, Иманаевский ручей (водопад). Всё произвело огромное впечатление и надолго зарядило гостей положительными эмоциями», - рассказали в ведомстве.

Финалисткам «Мисс СНГ-2018» показали красоты Бурабая 

Ожидается, что конкурсантки проведут товарищеский матч на «Астана Арена», а также примут участие в официальном приеме в Посольстве Армении, столица которой принимала конкурс в прошлом году.


Финалисткам «Мисс СНГ-2018» показали красоты Бурабая 
Финалисткам «Мисс СНГ-2018» показали красоты Бурабая 
Финалисткам «Мисс СНГ-2018» показали красоты Бурабая 

 

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Ключевые слова: Культура, Акмолинская область, СНГ,
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Автор:

Оксана Матасова

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