Финалисткам «Мисс СНГ-2018» показали красоты Бурабая
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Накануне гранд-финала «Мисс СНГ-2018», который пройдет в Астане, его финалистки посетили курорт Бурабай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на туристский информационный центр Акмолинской области.
По информации ведомства, курорт Бурабай посетили зарубежные гости и 18 участниц «Мисс СНГ-2018», гранд-финал которого пройдет 27 июля в Астане и будет приурочен к 20-летнему юбилею столицы.
«Для гостей и участниц управлением туризма региона был организован информационный тур «Бурабай - жемчужина Казахстана». Участницам была представлена специальная экскурсионная программа по удивительным местам «Жемчужины Казахстана». Горы Кокшетау, многочисленные озера, культурно-архитектурный комплекс на поляне Абылай хана, Иманаевский ручей (водопад). Всё произвело огромное впечатление и надолго зарядило гостей положительными эмоциями», - рассказали в ведомстве.
Ожидается, что конкурсантки проведут товарищеский матч на «Астана Арена», а также примут участие в официальном приеме в Посольстве Армении, столица которой принимала конкурс в прошлом году.
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