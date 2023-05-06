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Финалист X-Faсtor Мерхат Канапианов поздравил сотрудников ДУИС Абайской области

Автор:  
Гульмира Байзакова
6 Мая 2023, 16:59
Финалист X-Faсtor Мерхат Канапианов поздравил сотрудников ДУИС Абайской области Фото: Пресс-служба ДУИС

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудницы департамента уголовно-исполнительной системы Абайской области необычно поздравили мужчин с Днем защитника отечества. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Они приготовили поздравительный видеоролик и пригласили на торжественное мероприятие финалиста последнего сезона казахстанского проекта X-Faktor младшего сержанта Мерхата Канапианова, который заведует эстрадно-танцевальным отделением гарнизонного дома офицеров регионального командования «Восток».

Талантливый вокалист из Семея, прославивший родной город на всю страну, с лёгкостью согласился порадовать коллектив ДУИС своим творчеством. Он исполнил несколько патриотических композиций и поздравил с наступающим праздником.

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Кроме того, приказом начальника департамента УИС по Абайской области за добросовестную службу сотрудники были поощрены нагрудными медалями, грамотами, похвальными листами и досрочными званиями.

В департаменте УИС несут службу 227 мужчин и 71 женщина.

«Мы очень рады, что нам выпала честь от имени всех девушек департмента УИС Абайской области поздравить всех с Днём защитника Отечества. Могу с уверенностью сказать, что мы, девушки-сотрудники ДУИС, наравне с мужчинами осваиваем программу боевой подготовки, выполняем все поставленные задачи. Хочу поздравить всех с праздником, пожелать всем здоровья, мирного неба, спокойствия и согласия», - сказала майор юстиции Райгуль Саугабаева.

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