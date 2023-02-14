Финалист Tartyl Fest: Спорт мое хобби и моя работа

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Мастер спорта по пауэрлифтингу Ахмет Терликбаев примет участие в гранд-финале республиканского турнира «Tartyl Fest», который пройдет в Астане 18 февраля, передает корреспондент «Казинформ».

Ахмет Терликбаев, занявший первое место на этапе турнира в Усть-Каменогорске в своей весовой категории, работает личным тренером. Ему 32 года, спортом занимается с детства. Вначале занимался борьбой.

«Когда учился в школе, одноклассник позвал меня заниматься вольной борьбой. Я долго не раздумывал, согласился. На турнике подтягиваюсь с детства. Дома тоже есть турник, я занимался каждый день. Сейчас мой личный рекорд – 30 подтягиваний», – сказал спортсмен.

О проекте «Tartyl Fest» Ахмет Терликбаев услышал случайно, во время тренировки, и решил участвовать в турнире. Он был уверен в том, что сможет показать хороший результат.

«Состязания в Усть-Каменогорске были организованы на очень высоком уровне. Участников было много. Но я тренировался каждый день и не сомневался в победе», – отметил спортсмен.

В весовой категории свыше 90 килограммов, среди участников в возрасте старше 30 лет, он подтянулся 24 раза и занял первое место. На втором месте оказался Вадим Салманханов – 17 подтягиваний, на третьем Адилет Абылгазинов – 15 подтягиваний.

«В будущем хочу участвовать в соревнованиях по бодибилдингу и пауэрлифтингу, добиться высоких результатов. Сейчас ежедневно тренируюсь, готовлюсь к этому. Я мастер спорта по пауэрлифтингу. У меня есть тренер, он задает мне направление, дает указания. Мое хобби и моя работа – спорт. Поскольку я выбрал это дело, хочу добиться успехов», – сказал Ахмет Терликбаев.

По его словам, такие соревнования, как «Tartyl Fest», очень нужны. Хорошо, если этот республиканский турнир будет проводиться каждый год.

«Очень рад тому, что вышел в финал соревнований по подтягиванию на турнике. Я буду стараться изо всех сил, чтобы добиться победы. Поеду в столицу за золотой медалью и тремя миллионами тенге», – заявил он.

Напомним, региональный этап турнира «Tartyl Fest» прошел в Усть-Каменогорске 30 августа. В гранд-финале 18 февраля примут участие 170 спортсменов, показавших лучшие результаты на региональных этапах. Возраст участников от 14 лет до 51 года. В прошлом году соревнования по подтягиванию на турнике прошли в 20 городах Казахстана, в них приняли участие более 7 тысяч человек в девяти весовых категориях. Рекорд принадлежит 33-летнему Евгению Нам из Тараза, который подтянулся 50 раз.

Фото из личного архива Ахмета Терликбаева