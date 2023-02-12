Финалист Tartyl Fest: Мечтаю о поднятии флага Казахстана на мировом первенстве

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Одним из участников гранд-финала республиканского турнира «Tartyl Fest», который состоится 18 февраля – школьник из Уральска, 17-летний Тайыр Жанабай. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» спортсмен рассказал о своих планах и мечтах, а также о том, как он готовится к большим соревнованиям.

– Тайыр, Вы стали победителем фестиваля «Tartyl Fest» в Уральске в августе прошлого года в возрастной категории до 18 лет. Как приняли решение участвовать в турнире?

– Во время летних каникул моя мама увидела объявление о турнире «Tartyl Fest» в социальной сети Инстаграмм и, зная, что я хорошо подтягиваюсь на турнике, предложила мне попробовать свои силы. Я долго не думал, решил принять участие. Да, я знал, что в турнире примут участие сильнейшие спортсмены города и не очень верил в свою победу. И все же, я подтянулся 32-33 раза, судьи засчитали 31 подтягивание. Это оказалось достаточно, чтобы стать победителем в весовой категории до 55 килограммов.

– Как идет подготовка к финалу, который пройдет в столице?

– Готовлюсь, как положено. Поскольку я не профессионал в этом спорте, и у меня нет специального тренера, советуюсь со спортивными специалистами. Обычно тренируюсь в спортзале Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Анализирую ошибки, допущенные на областном этапе турнира «Tartyl Fest», изучаю уровень других участников, размышляю и делаю выводы из своих упущений. Благодаря постоянным физическим упражнения и систематической подготовке, после тех соревнований мои показатели возросли. Сейчас довожу их до 35-40 подтягиваний.

– Расскажите о своем жизненном пути, о родителях, о своем окружении?

– Как и все мои сверстники, я родился в простой семье, второй ребенок. Отец Каржаубай Досов работает старшим преподавателем в ЗКАГТУ имени Жангир хана, мама Алмагуль Толегенова также работает в университете. Я родился восьмимесячным. Поэтому, в раннем возрасте был слабым и болезненным. Отец всегда говорил, что мальчик должен быть тренированным, крепким, и приучал меня к спорту. Он сам занимается настольным теннисом, как любитель. А мама говорила, что каждый казах должен уметь играть на домбре, она отдала меня в музыкальный кружок. В шесть лет я пошел в школу. Это была средняя школа №20, в ней прошел мой самый первый, интересный школьный год. А во второй класс пошел уже в школу №30 имени Халық қаһарманы Хиуаз Доспановой. Классная руководительница был мне, как вторая мама, одноклассники тоже были как родные. Никогда не забуду этих друзей, потому, что с ними провел незабываемые дни. Теперь, если все будет хорошо, в середине февраля поеду в столицу. В первый раз я побывал в Астане во время летних каникул в 2019 году. Наша замечательная столица произвела на меня большое впечатление. В этот раз собираюсь ехать с отцом. Хотел бы добиться победы в гранд-финале, чтобы посвятить эту победу моим родителям и друзьям.

– Где учитесь, какую специальность выбрали для себя?

– Сейчас учусь в средней школе №47 имени Кадыр Мырза Али. Скоро окончу учебу, получу путевку в большую жизнь. В этой школе я нашел новых друзей. В будущем хотел бы освоить профессию врача, работать в медицине.

– Каким спортом занимаетесь?

– Раньше занимался вольной борьбой и армрестлингом. Однажды, во время подготовки к соревнованиям сломал руку. По этой причине пришлось на долгое время отложить тренировки. Но отказываться от спорта я не хотел, поэтому, пока полностью не срослась кость, решил заниматься каким-нибудь видом спорта с меньшими нагрузками и стал подтягиваться на турнике. Это мне понравилось, а раньше я подтягивался на любительском уровне.

– Тайыр, а какие соревнования нравится смотреть?

– Поскольку раньше я занимался борьбой, то и люблю смотреть борцовские состязания. Еще нравится смотреть соревнования по волейболу. Вообще-то, мне близки все виды спорта. Сейчас у меня мало свободного времени. Все делаю по графику. Готовлюсь к ЕНТ и хожу в спортивный кружок.

– О чем мечтаете и какие цели ставивите перед собой?

– О многом мечтаю, и целей много. Скажу о главном. Прежде всего, хочу занять первое место на предстоящих республиканских соревнованиях. Если получу путевку на мировое первенство, тоже хотел бы занять призовое место, чтобы был поднят наш Государственный флаг. Во-вторых, хочу успешно пройти ЕНТ, поступить в выбранный мной вуз и стать хорошим специалистом, помогать родителям. Я знаю, что спорт помогает мне добиваться успехов в жизни. Поэтому, призываю моих сверстников, кроме образования, к постоянным занятиям спортом. Самое главное, нужно быть гражданином, вносящим свой большой вклад в развитие и процветание нашей страны!

Ранее мы сообщали о том, что в Уральске определены победители областного этапа турнира «Tartyl Fest».

Фото из личного архива Тайыра Жанабая