Финалист Tartyl Fest из Тараза: Стараемся, чтобы Street workout развивался в Казахстане на высшем уровне

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Самат Шапибай является амбассадором Street Workout в Таразе. Заниматься этим спортивным направлением он начал в 15 лет. На региональном этапе Tartyl Fest в Таразе он стал победителем в своей весовой и возрастной категории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23-летний Самат Шапибай родился в Таразе. Окончил колледж в Шымкенте по специальности «Физкультура», работает тренером, фитнес-инструктором, тренирует молодежь. В июле 2022 года на региональном этапе Tartyl Fest в Таразе он сумел подтянуться 37 раз и стал победителем в категории от 18 до 30 лет и в весе до 65 кг.

По его словам, в Таразе молодежь активно занимается Street Workout фристайлом - любительским видом спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях или вообще без их использования прямо на земле. Основной акцент в этом спортивном направлении делается на работу с собственным весом, развитие силы и выносливости, целеустремленности, формирование здорового и красивого тела.

«В Таразе сейчас 581 человек занимается Street Workout. У меня есть 23 ученика, которых я тренирую», - рассказал он корреспонденту МИА «Казинформ».

Самат Шапибай занимается этим направлением уже 8 лет и является амбассадором Street Workout в Таразе.

«У нас был хороший тренер - Нурым Темирхан, студент ТарГУ имени М.-Х. Дулати, - вспоминает Самат Шапибай. - Он взял нас в команду на соревнования фристайл в 2016 году, где мы выиграли призовые места. Тогда я занял первое место. Айтым Жакупов, которого я знаю и уважаю с детства, меня наградил. Затем мы выступали и тоже успешно в Актау. Стараемся, чтобы Street Workout развивался у нас в Казахстане на высшем уровне».

По его словам, Нурлан Коянбаев и Айтым Жакупов активно поддерживают казахстанскую молодежь. Дают каждому шанс участвовать в развитии этого популярного нынче любительского спорта.

«Street Workout делится на два вида, - пояснил спикер. – Это стритлифтинг - один из видов силового спорта, включающий подтягивания на турнике и отжимания на брусьях с дополнительным весом. Street Workout, который подразделяется на динамические упражнения и статические задержки тела. Молодежь сейчас предпочитает именно Street Workout или фристайл».

Отец Самата Шапибая уже пенсионер, ранее был сотрудником системы УКУИС, мама – работник здравоохранения. В их семье трое детей.

«Я еще холост, но у меня есть девушка, она будет болеть за меня на соревнованиях. У меня сейчас цель – выиграть гранд-финал».

В июле 2022 года Тараз стал четвертым по счету областным центром, принимавшим спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике. Участниками стали сотни жамбылцев разных возрастов, изъявивших желание состязаться в силе и ловкости.

По словам амбассадора проекта, общественного деятеля, тренера и актера Айтыма Жакупова, автора идеи Tartyl Fest, основная задача и цель этого спортивного фестиваля - выявить самых сильных и талантливых атлетов, которые будут выступать на мировой арене от Республики Казахстан.

Участники состязаний Tartyl Fest соревновались в 9 категориях в зависимости от веса и возраста. Правила для всех 20 городов-участников фестиваля были едины: подтянуться правильно и большее число раз. Победители из каждого города (в 9 категориях) принимают участие в Гранд-финале в Астане 17 февраля. Призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Чемпионы смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.