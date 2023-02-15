Финалист Tartyl Fest: 11-летний школьник не оставил соперникам шансов на победу

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Мансур Уалиев из села Привольное Уланского района Восточно-Казахстанской области выиграл путевку на гранд-финал республиканского турнира «Tartyl Fest». 11-летний Мансур не оставил своим соперникам шансов благодаря упорным тренировкам. Юный спортсмен рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как он стал участником турнира.

«Спортом я занимаюсь с четырех лет. Мой отец работает тренером по армрестлингу. Я начинал с армрестлинга. Потом занимался легкой атлетикой и дзюдо, по этим видам спорта у меня немало наград. А подтягиваться на турнике мне просто нравится», – сказал Мансур Уалиев.

Узнав о проекте «Tartyl Fest», Мансур сразу решил участвовать в турнире, потому, что ему нравится испытывать себя в различных соревнованиях.

«Об этом турнире мой отец услышал от знакомых. Предложил мне участвовать, и я согласился, не раздумывая. Начал готовиться. Ежедневно выполнял 10 подходов по 10 подтягиваний», – сообщил школьник.

В Усть-Каменогорске соревнования прошли 30 августа. Всего из города приняли участие в турнире около 250 человек. Из них 27 участников были награждены денежными призами. Одним из них стал Мансур, который выступил в числе участников в возрасте до 18 лет, в весовой категории до 55 килограммов.

Юный спортсмен подтянулся 36 раз, на 6 раз больше, чем его соперник, занявший второе место. Это был Ислам Сагиев – 30 подтягиваний, а на третьем месте оказался Мейиржан Ермуханбет, подтянувшийся 25 раз.

«Сейчас я кандидат в мастера спорта по армрестлингу. Готовлюсь к соревнованиям в Астане. Очень рад, что у нас организован этот турнир. Желаю удачи всем участникам», – пожелал Мансур Уалиев.

На вопрос, уверен ли он в своей победе на гранд-финале в Астане, Мансур ответил, что дело не в победе, а в том, чтобы изо всех сил ее добиваться, показать хороший результат.