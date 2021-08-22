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Финалист чемпионата Казахстана с победы стартовал на МЧА-2021 по боксу

22 Августа 2021 19:05
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Финалист чемпионата Казахстана с победы стартовал на МЧА-2021 по боксу

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Дубае (ОАЭ) проходит чемпионат Азии по боксу среди юношей и молодежи, на котором выступают и казахстанские боксеры. Очередным участником турнира стал Дамир Дайпаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Его соперником по юниорскому турниру (2005-2006 г.р.) в весовой категории до 46 килограммов был кыргызстанец Бекзат Ергешов. Бой закончился победой Дайпакова единогласным решением судей.

Дамир Дайпаков становился финалистом чемпионата Казахстана, а также попадал в число призеров на международном турнире в Сербии. Стоит добавить, что параллельно с юниорским турниром в Дубае также проходит и молодежное первенство (2003-2004 г.р.), на котором также широко представлен Казахстан.

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#Спорт   #ОАЭ   #Бокс  
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