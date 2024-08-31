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    13:40, 31 Август 2024 | GMT +6

    Финал турнира Senat Open проходит в Астане

    Финал турнира Senat Open проходит в Астане
    Фото: Сенат Парламента РК

    Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в торжественной церемонии открытия финала турнира Senat Open – Открытого кубка палаты Парламента РК по шахматам. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Соревнования Senat Open объединили более двух тысяч  любителей шахмат, включая депутатов маслихатов всех уровней, представителей областных и городских общественных советов и средств массовой информации.

    Как отметил Маулен Ашимбаев, проведение подобных турниров по шахматам среди взрослого населения в значительной степени способствует популяризации шахмат в регионах. Важное значение данному направлению спорта придает и Глава государства.

    — Президент РК  Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию и популяризации шахмат в стране. Многое в этом направлении делается. Со своей стороны, в целях популяризации этой интеллектуальной игры мы организовали турнир Senat Open, в котором принимают участие депутаты маслихатов и Парламента, члены общественных советов при акиматах и представители СМИ. Позади пять месяцев реализации этой инициативы, и сегодня мы на финишной прямой. В финале представлены делегации всех регионов во главе с председателями областных маслихатов, маслихатов Астаны, Алматы и Шымкента, — сказал председатель палаты.

    Кроме того, как отметил спикер Сената, с целью популяризации шахматного спорта среди детей и взрослого населения, а также улучшения позиций казахстанских шахматистов на мировой арене в июле прошлого года Правительством был принят Комплексный план развития шахмат до 2027 года. Также изучение шахмат на уровне формального образования включено в Типовой учебный план предмета «Физическая культура»: уже сотни школ реализуют факультативы по шахматному спорту.

    Отметим, турнир впервые организован Казахстанской федерацией шахмат (KazChess) под эгидой Сената Парламента и состоялся во всех регионах страны. Отборочные турниры Открытого кубка, начиная с 21 апреля, прошли в 15 областях и трёх городах республиканского значения. 25 лучших игроков из каждого региона получили право сыграть в одном из полуфиналов, сформированных по зональному принципу — север, юг, запад, восток и центр. Более 120 победителей полуфиналов сегодня сразятся в финале в Астане.

    — Турнир Senat Open стал шахматным марафоном, объединившим депутатов маслихатов, общественных деятелей, представителей СМИ и помог укрепить взаимодействие между Казахстанской федерацией шахмат и местными исполнительными органами. Мы верим, что только такое продуктивное сотрудничество позволит реализовать наши амбициозные проекты по популяризации шахмат среди населения, внедрению шахмат в школах, и внести вклад в построение интеллектуальной нации. Это наш национальный интерес. Надеюсь, что прошедший в этом году впервые Открытый кубок Сената, станет уже традиционным, — отметил президент KazChess Тимур Турлов.

    Победители финального этапа турнира будут определены сегодня по результатам 9-турового рапида.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Регионы Казахстана Регионы Астана Шахматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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