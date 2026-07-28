Финал сельской спартакиады в области Ұлытау закончился массовой дракой

Во время XXIII традиционной сельской спартакиады, проходившей в селе имени Сакена Сейфуллина Жанааркинского района области Ұлытау, произошла массовая драка. Спор случился из-за решения судьи, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам очевидцев, инцидент начался сразу после финальной схватки. Один из болельщиков, не согласившись с решением судьи, набросился на него. В результате словесный конфликт быстро перерос в массовую потасовку.

В драке участвовали болельщики, спортсмены, тренеры и судьи. По предварительной информации, серьезно пострадавших нет.

В департаменте полиции области Ұлытау сообщили о возбуждении уголовного дела.

— По факту конфликта, произошедшего во время спартакиады в Жанааркинском районе, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Все лица, участвовавшие в конфликте, установлены и задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в полиции.

В правоохранительных органах отметили, что каждому участнику конфликта будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в области Ұлытау 8 автомобилей свадебного кортежа отправили на штрафстоянку.