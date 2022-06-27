27 Июня 2022 01:58

Финал республиканского турнира «Қазақстан Барысы» пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ХІ республиканский турнир по казах курес «Қазақстан Барысы», приуроченный ко Дню столицы, состоится 3 июля в ледовом дворце «Барыс-Арена». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

По правилам соревнования, в апреле-мае прошли отборочные соревнования на сельском, районном, областном (городском) уровнях, а также среди военных силовых структур, где приняли участие около пяти тыс. спортсменов по всей стране. Из них 36 борцов получили путевки в финал. Среди них есть такие балуаны, как Мухит Турсынов, Еламан Ергалиев, Ерасыл Кажыбаев, Галымжан Кырыкбаев, которые до этого были на пьедестале победы. Победитель 2021 года Даурен Нуралинов официально заявил, что не будет участвовать в турнире из-за травмы. Также Айбек Нугымаров, ставший двукратным «Қазақстан Барысы», официально объявил о завершении спортивной карьеры.

В связи с внесенными изменениями в правила казах күрес, в этом году турнир пройдет без очков «бук».

Призовой фонд турнира «Қазақстан Барысы» традиционно распределяется следующим образом: победитель турнира получает 25 млн тенге, кроме того, ему будет вручен золотой пояс и переходящий золотой «Тайтуяк». Второе место – 5,5 млн тенге и третье место – 1,8 млн тенге, соответственно призеры будут также награждены серебряными и бронзовыми поясами.

Болельщики смогут посмотреть турнир в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport.