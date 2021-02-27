Финал первой в Казахстане антикоррупционной квест-игры состоялся в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова прошел финал первой в Казахстане антикоррупционной квест-игры «AntiParaCraft - 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Напомним, квест-игра началась в конце января текущего года. Формат мероприятия был специально подготовлен в игорно-познавательном жанре для привлечения интереса молодежи к антикоррупционной деятельности. В течение всего месяца участникам проводились семинары об истории и этике антикоррупционной культуры, они получали разного рода ситуационные задания, требующие критического мышления и креативности.

В «AntiParaCraft - 2021» приняли участие студенты из всех 6 факультетов университета и по итогам 3 туров и заключительного финала «Кубка честности» лучшими стала команда медицинского факультета «Авиценна».

Финал квест-игры «AntiParaCraft - 2021» прошел в офлайн-формате с соблюдением всех санитарных мер.

Идею проведения такого рода игры впервые в стенах университета поддержало Агентство по противодействию коррупции РК и акимат Акмолинской области.

В заключительном мероприятии в качестве жюри приняли участие член Совета сенаторов при Сенате Парламента РК Жабал Ергалиев, заместитель акима Акмолинской области по социальным вопросам Айна Мусралимова, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурат Тюлеубаев, генеральный директор завода им. С. М. Кирова Амангельды Аргимбаев и руководитель проектного офиса «AQMOLA – Adaldyq alańy» Самира Тайтенова.

Напомним, опыт проведения такого мероприятия был высоко оценен членами жюри и уже в дальнейшем квест-игра «AntiParaCraft» планируется проводиться ежегодно в традиционном формате. Кроме того, уже сегодня и другие вузы страны хотят перенять данный опыт для привлечения студентов к гражданской активности и нулевой терпимости к коррупционным рискам.

«Воспитывая и прививая молодежь к честному труду и этике антикоррупционной культуры, мы закладываем твердый фундамент будущего страны. Ведь, в скором времени наши студенты уже станут специалистами в своей сфере, активно выражая гражданскую позицию и твердо выступая против коррупции, формируют отдельную ячейку в обществе для искоренения коррупционных рисков. Главный акцент при проведении «AntiParaCraft - 2021» был нацелен именно на эти задачи», - отметили в вузе.

Игра состояла из 3 этапов и финала «Кубка честности». Каждое задания для участников требовало отдельного творческого подхода к реализации. Студенты снимали социальные видеоролики для интернета по ситуационным темам. Например: с какими коррупционными рисками могут столкнуться студенты в университете и что им делать в таких случаях. Участники писали посты в социальные сети на тему «Мое слово против коррупции», а также участвовали в дебатных играх «Anticor city». На Кубке капитанов честности оценивались не только командные выступления, но и выступление самих капитанов. Капитаны каждого факультета отныне являются официальными представителями уполномоченного по вопросам этики университета.

Стоить отметить, что и бизнес не остался в стороне. Завод имени Кирова оказал спонсорскую поддержку для проведения квест-игры и вручил каждому капитану команды по ноутбуку.

Как отмечают сами студенты, формат игры был для них очень интересным. Они не только изучали теорию, но и использовали свои знания на практике. Помимо этого, у них появилась общая цель и сплоченность командного духа.