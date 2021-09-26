Финал открытого Кубка РК по триатлону прошел в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ -Сегодня на побережье Каспийского моря прошёл Финал открытого Кубка РК по триатлону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В соревновании участвовали атлеты категорий Elite, U23 и U19, которые состязались на стандартной и спринтерской дистанциях. Актау встретил участников соревнований штормом, из-за чего старт начался на 30 минут позже назначенного времени.

Температура воздуха держала отметку 19 °C, а вода была 17.7 °C.

Первыми гонку начали мужчины категорий Elite и U23, но не всем удалось завершить её.

Анаура Турубаева (Алматы), выступавшего в «элите», судьи дисквалифицировали за неправильный поворот на плавательном этапе. В итоге подиум заняли представители Акмолинской области. Мейрлан Искаков занял первое место с результатом 2:12:35, Темирлан Темиров финишировал на втором месте со временем 2:13:22. В категории спортсменов до 23 лет с абсолютным превосходством над соперниками «золото» завоевал Дарын Конысбаев (Нур-Султан) с результатом 2:07:06.

Дарын показал лучшее время дня на дистанции. Алматинец Кирилл Рожков, уступивший лидеру более 5 минут, стал обладателем «серебра». Тройку замкнул Ерасыл Аманжолов (Туркестанская область) со временем 2:15:13.

У девушек первые места заняли спортсменки из Алматы: у «элиты» — Дарья Бычкова (2:33:23), а в категории U23 — Юлия Озерова (2:36:26). К началу старта атлетов категории U19 сильный шторм прошёл, и погода способствовала хорошей гонке. У юношей весь пьедестал заняли алматинские спортсмены: Александр Тен - на первом месте (1:01:21), Егор Крупяков - на втором (1:01:58) и Даниил Породнов - на третьем (1:02:15).

Подиум девушек заняли представительницы юга: Хафиза Гултураева (1:25:48) финишировала первой, Аружан Аманжолова (1:39:36) второй.