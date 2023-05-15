Финальный поединок был сложным – чемпион мира по боксу Асланбек Шымбергенов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сразу же по приезде в Казахстан чемпион мира по боксу Асланбек Шымбергенов рассказал журналистам о финальном поединке, а также высказался о скандальном бое казахстанского боксера Сакена Бибосынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соревнование проходило на очень высоком уровне. Мы вложили все усилия, заняли первые места. Думаю, что наш народ обрадовался победе, я и сам не могу скрыть свои эмоции. Этот чемпионат мира по боксу считается самым масштабным по количеству зарегистрированных боксеров. Каждый раунд по-своему сложный. Для меня сложным был финальный поединок», - сказал Асланбек Шымбергенов.

Боксер также высказался о скандальном бое Сакена Бибосынова.

«В целом чемпионат проходил честно. Тем не менее, бой Сакена Бибосынова был сомнительным. Мне кажется, Сакен даже выигрывал, однако судьи приняли другое решение. Мы не можем противиться их решению», - прокомментировал он.

Напомним, Сакен Бибосынов уступил Дипаку по очкам на стадии 1/16 финала, после чего Казахстанская федерация бокса подала по этому поединку официальную жалобу на имя президента IBA Умара Кремлева «в связи со скандальным решением судей», однако их апелляция не была удовлетворена.

Также Международная боксерская ассоциация (IBA) прокомментировала исход боя чемпиона мира по боксу в Ташкенте между одним из лидеров сборной Казахстана Сакеном Бибосыновым и Дипаком Кумаром из Индии.

К слову, на чемпионате мира в Ташкенте нашей сборной удалось повторить уникальное достижение десятилетней давности и выиграть сразу 4 золотые медали. Это лучший результат для отечественных боксеров в рамках мировых первенств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанские боксеры показали бокс высшего уровня.