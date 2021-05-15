Финал Кубка мира по стрельбе из лука примет Янктон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Янктон (США), который в этом году примет чемпионат мира по стрельбе из лука, был объявлен местом проведения финала Кубка мира по стрельбе из лука в 2021 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Финал Кубка мира должен состояться 29 и 30 сентября, после чемпионата мира, запланированного на 19-26 сентября. Если все пойдет по плану, финал завершит сезон на открытом воздухе.

Впервые ежегодное мероприятие будет проводиться в США, и впервые два турнира будут проходить последовательно в одном и том же месте.

Всемирный конгресс по стрельбе из лука также пройдет в Янктоне. Это решение было принято для того, чтобы уменьшить проблемы с переездами в конце сезона.