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    20:40, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Финал Кубка Казахстана по триатлону пройдет в Актау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 сентября Актау примет будет финальные республиканские соревнованиям по триатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В этот день первыми на стартовую линию выйдут атлеты категорий Elite и U23, которые будут состязаться в рамках Открытого Финала Кубка РК на олимпийской дистанции.

    Атлеты до 19 лет будут соревноваться на спринтерской дистанции.

    26 сентября пройдут сразу два старта – Открытый Чемпионат РК среди «элиты» и Финал Кубка «TEMIRADAM» среди атлетов категорий Pro и Age Group. В се участники будут преодолевать среднюю, более известную как «полужелезную» дистанцию – 1900 м плавания, 90 км велогонки и 21 км бега.

    Ожидается участие более 130 триатлетов из всего Казахстана.


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