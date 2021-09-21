Финал Кубка Казахстана по триатлону пройдет в Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 сентября Актау примет будет финальные республиканские соревнованиям по триатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В этот день первыми на стартовую линию выйдут атлеты категорий Elite и U23, которые будут состязаться в рамках Открытого Финала Кубка РК на олимпийской дистанции.

Атлеты до 19 лет будут соревноваться на спринтерской дистанции.

26 сентября пройдут сразу два старта – Открытый Чемпионат РК среди «элиты» и Финал Кубка «TEMIRADAM» среди атлетов категорий Pro и Age Group. В се участники будут преодолевать среднюю, более известную как «полужелезную» дистанцию – 1900 м плавания, 90 км велогонки и 21 км бега.

Ожидается участие более 130 триатлетов из всего Казахстана.