Финал Континентального Кубка по хоккею перенесен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея объявила о переносе финала Континентального Кубка на более поздний срок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

В связи с усилением карантинных мер в Европе ИИХФ совместно властями Дании приняли решение перенести проведение решающего турнира с января на резервные даты в марте.

Место проведения остаётся прежним. Финал пройдёт в датском Ольборге с 4 по 6 марта. Напомним, карагандинская «Сарыарка» поборется за престижный титул с польской «Краковией», «Гомелем» из Беларуси и датским «Ольборг Пайрэтс».