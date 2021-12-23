Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
вчера 22:25
-
-
-
-
-
Финал Континентального Кубка по хоккею перенесен
23 Декабря 2021 05:55
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея объявила о переносе финала Континентального Кубка на более поздний срок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
Новости по темеКазахстанский боксер Руслан Мадиев получил дисквалификацию Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу Определились финалисты чемпионата Казахстана по боксу
В связи с усилением карантинных мер в Европе ИИХФ совместно властями Дании приняли решение перенести проведение решающего турнира с января на резервные даты в марте.
Место проведения остаётся прежним. Финал пройдёт в датском Ольборге с 4 по 6 марта. Напомним, карагандинская «Сарыарка» поборется за престижный титул с польской «Краковией», «Гомелем» из Беларуси и датским «Ольборг Пайрэтс».
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Мужская команда Казахстана по каратэ выиграла чемпионат Азии
- Казахстанский боксер Руслан Мадиев получил дисквалификацию
- Бахтияр Артаев провел обряд «Тұсау кесу» во время чемпионата Казахстана по боксу
- Определились финалисты чемпионата Казахстана по боксу
- В Кызылорде начала работу тренировочная база по гребле на байдарках и каноэ
- ЧА по каратэ: Софья Берульцева завоевала «серебро»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн