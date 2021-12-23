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Финал Континентального Кубка по хоккею перенесен

23 Декабря 2021 05:55
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Финал Континентального Кубка по хоккею перенесен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея объявила о переносе финала Континентального Кубка на более поздний срок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

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В связи с усилением карантинных мер в Европе ИИХФ совместно властями Дании приняли решение перенести проведение решающего турнира с января на резервные даты в марте.

Место проведения остаётся прежним. Финал пройдёт в датском Ольборге с 4 по 6 марта. Напомним, карагандинская «Сарыарка» поборется за престижный титул с польской «Краковией», «Гомелем» из Беларуси и датским «Ольборг Пайрэтс».

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#Спорт   #Хоккей  
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