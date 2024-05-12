РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:12, 12 Май 2024 | GMT +6

    Финал Евровидения: пропалестинские акции протеста и победа Швейцарии

    Победа Швейцарии на Евровидении-2024
    Фото: swissinfo.ch

    В этом году творческий конкурс Евровидение сопровождается различными политическими акциями, в том числе пропалестинскими демонстрациями, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Грета Тунберг на акции протеста сторонников Палестины в Мальме
    Фото: DorinFrasineanu/Х

    Тысячи сторонников Палестины собрались в шведском городе Мальме во время финала конкурса, чтобы выразить протест против участия в Евровидении-2024 представительницы Израиля Иден Голан.

    К акции протеста присоединилась экологическая активистка 21-летняя Грета Тунберг. Митингующие собрались перед Мальме Ареной, где проходил финал конкурса.

    Однако по состоянию на 22:00 часов субботы, шведская полиция сообщила, что ведет разгон митингующих с целью обеспечения порядка.

    - У нас есть решение освободить площадь, так как все, кто собирается посмотреть Евровидение, находятся внутри арены. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность поддерживать общественный порядок и безопасность, - говорит Рикард Лундквист, пресс-секретарь местной полиции.

    Кроме того, политический советник фракции Европарламента «Альянс либералов и демократов Европы» (ALDE) Дорин Фрасенеану написал в социальных сетях, что сегодня ему запретили присутствовать на финале конкурса с флагом Евросоюза.

    - В службе безопасности нам сказали, что это «политично» и «не разрешено». Как мог Европейский вещательный союз (EBU) запретить флаг ЕС на крупнейшем мероприятии Европы? - возмутился сотрудник Европарламента.

    По данному поводу высказался вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас. Он отреагировал также в соцсетях: Евровидение – это, прежде всего, праздник европейского духа, нашего европейского разнообразия и таланта.

    - Флаг ЕС является символом этого. До европейских выборов осталось меньше месяца, и не должно быть никаких препятствий, больших или малых, для празднования того, что объединяет всех европейцев, - написал М.Схинас.

    Между тем финал музыкального конкурса состоялся - швейцарский певец Немо Меттлер (Немо) одержал победу на Евровидении-2024 с песней The Code.

    Швейцария выиграла первый конкурс песни «Евровидение» в Лугано в 1956 году. Также страна одержала победу в конкурсе в 1988 году. Победительницей стала тогда еще 20-летняя Селин Дион.

    швейцарский певец Немо Меттлер (Немо) одержал победу на Евровидении-2024
    Фото: кадр из видео eurovisionworld.com

     

    Теги:
    Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!