Финал Евровидения: пропалестинские акции протеста и победа Швейцарии

В этом году творческий конкурс Евровидение сопровождается различными политическими акциями, в том числе пропалестинскими демонстрациями, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Фото: DorinFrasineanu/Х

Тысячи сторонников Палестины собрались в шведском городе Мальме во время финала конкурса, чтобы выразить протест против участия в Евровидении-2024 представительницы Израиля Иден Голан.

К акции протеста присоединилась экологическая активистка 21-летняя Грета Тунберг. Митингующие собрались перед Мальме Ареной, где проходил финал конкурса.

Однако по состоянию на 22:00 часов субботы, шведская полиция сообщила, что ведет разгон митингующих с целью обеспечения порядка.

- У нас есть решение освободить площадь, так как все, кто собирается посмотреть Евровидение, находятся внутри арены. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность поддерживать общественный порядок и безопасность, - говорит Рикард Лундквист, пресс-секретарь местной полиции.

Кроме того, политический советник фракции Европарламента «Альянс либералов и демократов Европы» (ALDE) Дорин Фрасенеану написал в социальных сетях, что сегодня ему запретили присутствовать на финале конкурса с флагом Евросоюза.

- В службе безопасности нам сказали, что это «политично» и «не разрешено». Как мог Европейский вещательный союз (EBU) запретить флаг ЕС на крупнейшем мероприятии Европы? - возмутился сотрудник Европарламента.

По данному поводу высказался вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас. Он отреагировал также в соцсетях: Евровидение – это, прежде всего, праздник европейского духа, нашего европейского разнообразия и таланта.

- Флаг ЕС является символом этого. До европейских выборов осталось меньше месяца, и не должно быть никаких препятствий, больших или малых, для празднования того, что объединяет всех европейцев, - написал М.Схинас.

Между тем финал музыкального конкурса состоялся - швейцарский певец Немо Меттлер (Немо) одержал победу на Евровидении-2024 с песней The Code.

Швейцария выиграла первый конкурс песни «Евровидение» в Лугано в 1956 году. Также страна одержала победу в конкурсе в 1988 году. Победительницей стала тогда еще 20-летняя Селин Дион.