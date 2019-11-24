Финал Детского Евровидения стартовал в Польше

ГЛИВИЦЕ. КАЗИНФОРМ – В польском городе Гливице стартовал финал Детского Евровидения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, юный казахстанский артист Ержан Максим выступает в финале Детского Евровидения.

На престижном конкурсе казахстанец защищает не только честь своей страны, но и представляет весь тюркский мир.

После торжественной церемонии открытия Евровидения стало известно, что Е. Максим выступает под десятым номером. Вчера было открыто и голосование за участников конкурса.

Несмотря на внимание мира к конкурсу в целом и к своей персоне в частности, Ержан заявил о том, что уверен в своих силах и волнуется за результат.

Зато, по ее собственным признаниям, за сына сильно переживает мама мальчика Гульмира. Как выяснилось в беседе с журналистами, переживания за выступление сына мешают женщине спать по ночам. Гульмира обратилась ко всем казахстанцам с просьбой поддержать юного певца.