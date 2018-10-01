Философскую фотовыставку откроют в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В единственном фотомузее Казахстана - в павлодарском Доме-музее Д.П. Багаева - откроется персональная выставка «Форма, свет и цвет» работ Ольги Репняковой из Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта выставка заставит посетителя философствовать о смысле жизни, о простых предметах и явлениях, которые встречаются каждый день, будь это стакан, бокал или же обычное барное кресло, ведь не каждый увидит в них смысловую и жизненную ценность. Автор в своей новой выставке попробует донести до обывателя всю игру света и цвета», - сообщила специалист павлодарского Дома-музея Д.П. Багаева Надежда Майба.



«По глубокому убеждению Ольги, фотография должна нести позитивный заряд, заставлять задумываться о красоте и величии мира, глубине и возвышенности человеческой души», - добавили в музее.



Ольга Репнякова по образованию - фотограф, живёт в Алматы. Фотовыставка «Форма, свет и цвет» - уже третья в её копилке. На выставке будут представлены фотографии, сделанные Ольгой в течение последних двух лет.