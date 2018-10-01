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Философскую фотовыставку откроют в Павлодаре

10 Октября 2018 21:31 91
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Философскую фотовыставку откроют в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В единственном фотомузее Казахстана - в павлодарском Доме-музее Д.П. Багаева - откроется персональная выставка «Форма, свет и цвет» работ Ольги Репняковой из Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Эта выставка заставит посетителя философствовать о смысле жизни, о простых предметах и явлениях, которые встречаются каждый день, будь это стакан, бокал или же обычное барное кресло, ведь не каждый увидит в них смысловую и жизненную ценность. Автор в своей новой выставке попробует донести до обывателя всю игру света и цвета», - сообщила специалист павлодарского Дома-музея Д.П. Багаева Надежда Майба.
Философскую фотовыставку откроют в Павлодаре 

«По глубокому убеждению Ольги, фотография должна нести позитивный заряд, заставлять задумываться о красоте и величии мира, глубине и возвышенности человеческой души», - добавили в музее.
Философскую фотовыставку откроют в Павлодаре 

Ольга Репнякова по образованию - фотограф, живёт в Алматы. Фотовыставка «Форма, свет и цвет» - уже третья в её копилке. На выставке будут представлены фотографии, сделанные Ольгой в течение последних двух лет.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Культура,
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Автор:

Антон Гагарин

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