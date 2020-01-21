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Философия Абая стала неотъемлемой частью нашей культурной и национальной идентичности – Актоты Раимкулова

21 Января 2020 15:33
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Философия Абая стала неотъемлемой частью нашей культурной и национальной идентичности – Актоты Раимкулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Философия Абая стала неотъемлемой частью нашей культурной и национальной идентичности. Об этом заявила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, выступая на торжественном мероприятии по случаю 175-летия Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году мы отмечаем юбилей Абая – выдающегося поэта и мыслителя нашего народа. Философия Абая стала неотъемлемой частью нашей культурной и национальной идентичности»,- сказала Актоты Раимкулова.

Министр подчеркнула, что поэт опередил свое время и сформулировал систему взглядов, которая в сложные периоды истории сумела объединить народ вокруг национальных ценностей, родного языка и культуры.

«Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев не раз подчеркивал, что глубокие мысли и откровения Абая должны лечь в основу наших повседневных дел.Это станет доказательством верности мудрым заветам и осознанием долга нашего поколения перед памятью учителя нации», - добавила Актоты Раимкулова.

Глава Минкультуры также отметила, что сегодня Казахстан реализует собственную модернизационную повестку, которая полностью перекликается с идеями поэта.

«В этой связи особое значение имеет концепция всесторонне развитого человека – «Толық адам», которую в своих трудах сформулировал Абай. Речь идет о трудолюбивых, открытых миру, стремящихся к постоянному развитию, добру и созиданию людях, достойных быть примером для других. Эта идея могла бы стать ориентиром в воспитании молодого поколения казахстанцев», - резюмировала министр.

Ранее сообщалось, что в Астане стартовало праздничное мероприятие с участием Президента РК и Елбасы


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Ключевые слова: Абай,
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Автор:

Серик Сабеков

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