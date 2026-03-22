Фильмы к Наурызу: что посмотреть в праздничные выходные

«Меня зовут Кожа» (1963 год)

12-летний Кожаберген — озорной и мечтательный мальчишка, который растет без отца в небольшом ауле. Будучи шаловливым непоседой, он часто оказывается в курьезных ситуациях. Несмотря на репутацию хулигана, Кожаберген отличается обостренным чувством справедливости и искренностью, которые со временем помогают ему осознать собственные ошибки. Фильм снят по мотивам одноименной повести казахского писателя Бердыбека Сокпакбаева.

«Ангел в тюбетейке» (1968 год)

Сюжет культовой комедии разворачивается вокруг скромного холостяка Тайлака — учителя географии, неизменно появляющегося в своей тюбетейке. Его мать Тана решает, что пора положить конец его одинокой жизни, и приезжает в город, чтобы самостоятельно заняться поиском невесты для сына. Режиссер картины Шакен Айманов — один из самых ярких представителей послевоенного кинематографа.

«Кыз-Жибек» (1972 год)

Двухсерийный художественный фильм «Кыз-Жибек», снятый на основе народной легенды режиссером Султаном-Ахметом Ходжиковым, считается классикой казахского кино. Действие разворачивается в XVI–XVII веках — сложный период в истории казахского народа, когда страну раздирали междоусобные войны. На этом фоне вспыхивает любовь между батыром Толегеном и красавицей Жибек, принадлежащими к разным родам, что делает их союз невозможным.

«Тюльпан» (2008 год)

Картина режиссера Сергея Дворцевого «Тюльпан» рассказывает о бывшем моряке Асхате, который возвращается в казахскую степь и поселяется у сестры. Он мечтает стать чабаном, но для этого ему необходимо жениться. Единственная подходящая невеста — Тюльпан, дочь соседского пастуха. Однако девушка отказывает ему, мечтая о жизни в городе. Несмотря на неудачу и новые трудности, Асхат не теряет надежды обрести свое счастье.

«Аңшы бала» («Мальчик-охотник») (2012 год)

История о двенадцатилетнем Камбаре, которого на летние каникулы отправляют к дедушке с бабушкой. Его ждут веселые приключения: купание в реке, костры с печеной картошкой, страшные истории под звездным небом. Однажды ночью волк нападает на кошару и уносит козленка, за которым ухаживала сверстница героя Самал. Камбар решает спасти животное, и пока взрослые на свадьбе, отправляется на охоту вместе с Самал. Фильм отмечен дипломом XIX Международного фестиваля «Кино — детям» и получил награду «Лучшая зарубежная драма» на International Family Film Festival в Голливуде.

Коллаж: Kazinform

«Дорога к матери» (2016 год)

Картина режиссера Акана Сатаева повествует историю Ильяса, чья жизнь полна испытаний — детдом, война, плен и лагеря. Силу духа и надежду ему дает материнская любовь, которая помогает преодолеть трудности и сохранить веру во встречу с родным человеком. Картина демонстрирует мужество, патриотизм и самоотверженность главного героя на фоне важных исторических событий Казахстана: коллективизации, голода 1930-х годов, Великой Отечественной войны и послевоенных лет.

«Ореховое дерево» (2016 год)

История Габита, который готовится жениться на Айсулу. По древней традиции он с друзьями решает выкрасть невесту. Сама Айсулу согласна, но ее родители об этом не знают. Так начинается цепь забавных и неожиданных событий, которые приводят к свадьбе. Картина уже успела получить международное признание: гран-при Пусанского кинофестиваля и два специальных приза на Международном фестивале Азиатского кино в Везуле.

«Наурыз.kz» (2017 год)

Работа режиссера Аскара Бисембина объединяет пять историй, действие которых разворачивается накануне праздника Наурыз. Герои живут в разных городах и изначально не знакомы друг с другом, но их судьбы переплетаются благодаря магическому браслету, исполняющему желания. Кто-то пытается увернуться от службы в армии, кто-то неожиданно становится популярным в университете, а кому-то предстоит сдать восемь экзаменов за неделю. Волшебная атмосфера весеннего праздника сопровождает всех героев, превращая их приключения в забавный и трогательный калейдоскоп событий.

«Ласковое безразличие мира» (2018 год)

Кинокартина режиссера Адильхана Ержанова повествует о девушке Салтанат и ее возлюбленном Куандыке. После смерти отца Салтанат отправляется в город за помощью к дяде, но, узнав о его коварных планах, убегает. Фильм был отмечен критиками во Франции, показан на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд», а также на фестивалях в Бергене, Монреале и Токио. Работа также получила главный приз на Казанском международном фестивале мусульманского кино.

«Дос-Мукасан» (2021 год)

Мюзикл режиссера Айдына Самахана переносит зрителей в 1960-е годы и рассказывает о становлении легендарного ансамбля «Дос-Мукасан». Молодые студенты Алматинского политеха — Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Хамит Санбаев и Александр Литвинов неожиданно для себя открывают свое призвание в музыке. Они создают группу, дают первый концерт в Павлодарской области, а их талант постепенно завоевывает сердца студентов, всего города, республики и всего Советского Союза. Название ансамбля они придумали, соединив первые слоги своих имен.

«Ласточка» (2024 год)

История Карлыгаш, которая живет в ауле с мужем Ильясом и его отцом и помогает им на коневодческой ферме. Она отказалась от своих мечтаний ради семьи, но не получила благодарности: муж тоскует по первой любви, а свекор относится к ней холодно. Все меняется с приездом французского фотографа Луи. Его внимание пробуждает в Карлыгаш желание увидеть мир шире, и ей предстоит решить, остаться ли в прошлом или начать все заново. Картина стала дебютной работой режиссера Малики Мухамеджан.

«Qaitadan» (2025 год)

Городской подросток Рауан проваливает важный экзамен и отправляется к бабушке в село. Вместо привычной городской жизни ему приходится помогать по хозяйству и ухаживать за скотом. Рауан мечтает вернуться домой, но вскоре замечает, что каждый день повторяется заново. Ситуация осложняется тем, что в конце каждого дня прорывает местную дамбу, угрожая жизни всех жителей деревни. Понимая, что каждый новый день — шанс предотвратить беду, Рауан пытается вырваться из временной петли, спасти близких и переосмыслить свои поступки и отношение к жизни.

Ранее мы рассказывали, что режиссер Канат Бейсекеев представил документальный фильм «Тазы», посвященный охотничьей природе Казахстана и людям, которые сохраняют эту уникальную породу собак.