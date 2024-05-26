Фильм «Анора» получил главную награду 77-го Каннского кинофестиваля

Фильм «Анора» (Anora, 2024) американского кинорежиссера Шона Бэйкера был удостоен «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля. Церемония закрытия транслировалась в эфире телеканала France 2, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Картина рассказывает о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету на ней собирается жениться сын русского олигарха, в то время как его родители выступают против такого брака. Главную роль исполнила американская актриса Майки Мэдисон. В фильме также сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов.

Выступая на церемонии награждения Бэйкер заявил, что этот фильм посвящен «всем работницам секс-индустрии — нынешним, прошлым и будущим». Отдельно он поблагодарил жюри кинофестиваля, а также отметил большое влияние на свою работу американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и канадского режиссера Дэвида Кроненберга.

- Я совершенно точно буду продолжать бороться за кинотеатры. Мы должны бороться за то, чтобы фильмы выходили на больших экранах. Мир должен помнить, что фильмы на мобильном телефоне или дома — так кино не смотрят, — добавил Бэйкер.

Список лауреатов

Вторая по значимости премия — «Гран-при Каннского кинофестиваля» — была присуждена картине «Все, что мы представляем как свет» (All We Imagine as Light, 2024 год) индийского режиссера Паял Кападиа. Это уже третий раз, когда молодая женщина-режиссер участвует в Каннском кинофестивале — ее дебют состоялся в 2017 году с единственной в программе показов индийской картиной «Вечерние облака (Afternoon Clouds, 2017 год).

Премию за лучшую женскую роль жюри присудило сразу четырем актрисам: Селене Гомес, Карле Софии Гаскон, Зои Салдана и Адриане Пас, сыгравшим в фильме «Эмилия Перес» (Emilia Perez, 2024 год) французского режиссера Жака Одиара. Эта же картина была удостоена тертьей по значимости премии «Приз жюри». Лучшая мужская роль осталась за американским актером Джесси Племонсом, сыгравшем в фильме «Виды доброты» (Kinds of Kindness, 2024 год) режиссера Йоргоса Лантимоса.

Лучшим режиссером стал португалец Мигел Гомеш за драму «Большое путешествие» (Grand Tour, 2024 год). Премию за лучший сценарий получила сценарист и режиссер Корали Фаржеа, снявшая картину «Вещество» (The Substance, 2024 год). Специального приза кинофестиваля удостоился фильм иранского режиссера Мохаммада Расулофа «Семя священного инжира» (The Seed of the Sacred Fig, 2024 год). Премия за лучшую операторскую работу присуждена норвежскому оператору Халфдану Улльману Тёнделлю, принимавшему участие в работе над фильмом «Арман» (Armand, 2024 год). Кроме того, перед объявлением главной премии почетную «Золотую пальмовую ветвь» вручили американскому кинорежиссеру Джорджу Лукасу.

В отдельной конкурсной программе авторского кино «Особый взгляд» главной награды была удостоена криминальная драма «Черный пес» (Gou zhen, 2024 год), который снял китайский режиссер Гуань Ху. Премию жюри получил фильм французского режиссера Бориса Ложкина «История Сулеймана» (L’histoire de Souleymane, 2024 год).