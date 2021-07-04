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    11:27, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Филиппинский военный самолет с людьми на борту потерпел крушение

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    ХОЛО. ТАСС - Казинформ - Военный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 85 человек, потерпел крушение при попытке сесть на остров Холо на юго-западе Филиппин. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как отмечается, 15 человек удалось вызволить из горящего самолета, спасательные работы на месте крушения продолжаются.


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