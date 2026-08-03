Филиппинский киберспортсмен высоко оценил организацию «Игр будущего — 2026» в Астане

В Астане продолжается плей-офф турнира по Dota 2 в рамках международных «Игр будущего — 2026», передает корреспондент агентства Kazinform.

В Астане продолжается плей-офф международного турнира «Игры будущего — 2026» по дисциплине Dota 2. Команды ведут борьбу за призовой фонд в размере одного миллиона долларов.

Сегодня, 3 августа, состоятся четыре матча четвертьфинальной стадии турнира. Казахстан на соревнованиях представляет команда Rune Eaters, в состав которой входят молодые киберспортсмены. За выход в полуфинал ей предстоит встретиться с одним из самых известных коллективов мировой сцены — LGD.Pinghu.

На старте плей-офф казахстанская команда уверенно обыграла Play Time со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал. Теперь Rune Eaters предстоит провести один из самых важных матчей турнира.

Отметим, сам турнир по Dota 2 считается одной из самых зрелищных дисциплин «Игр будущего». В соревнованиях принимают участие сильнейшие команды мира, которые борются не только за чемпионский титул, но и за внушительный призовой фонд.

Решающие матчи турнира пройдут с 3 по 5 августа. Победитель соревнований по Dota 2 определится 5 августа.

Высокий уровень организации турнира отметили и зарубежные участники. По словам филиппинского киберспортсмена Брэда Альвизо, известного под игровым ником Mavis, соревнования в Астане соответствуют уровню крупнейших международных турниров.

— Уровень организации ничем не уступает крупнейшим международным соревнованиям. Все сотрудники очень тепло нас встретили, всё организовано на высоком уровне. Что касается самой игры, то на первых этапах преимущество было на нашей стороне. Однако в решающие моменты нам не хватило опыта, чтобы быстро и правильно принимать решения. В будущем мы постараемся усилить именно этот компонент, — сказал филиппинский игрок Брэд Альвизо.

Ранее корреспонденту Kazinform представитель казахстанской команды Rune Eaters Мади Отегенов рассказал о подготовке к соревнованиям главных соперниках на турнире.