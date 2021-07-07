Филиалы Национального центра тестирования могут сократить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане могут сократить филиалы Национального центра тестирования. Об этом заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По филиалам Национального центра тестирования тоже поручаю рассмотреть вопрос. Внести предложение по сокращению этих филиалов. Такой необходимости содержать большое количество филиалов нет: более 100, почти 150 их было. Необходимо принимать решительные меры для того, чтобы сделать Национальный центр тестирования более компактным», - сказал в ходе аппаратного совещания министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Только по дежурным мы ежегодно направляли более 3 тысяч дежурных, оплачивали командировочные, гостиничные. Также полное отвлечение коллег от работы во время отпускного периода. В этом году всего этого тоже не было», - отметил А. Аймагамбетов.

По словам министра, учитывая опыт текущего года, вступительные экзамены в Казахстане будут проводиться только в электронном формате.

Ранее глава Минобразования прокомментировал прошедшее в стране Единое национальное тестирование.

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