Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Филиалы Национального центра тестирования могут сократить в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Июля 2021, 13:30
Филиалы Национального центра тестирования могут сократить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане могут сократить филиалы Национального центра тестирования. Об этом заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По филиалам Национального центра тестирования тоже поручаю рассмотреть вопрос. Внести предложение по сокращению этих филиалов. Такой необходимости содержать большое количество филиалов нет: более 100, почти 150 их было. Необходимо принимать решительные меры для того, чтобы сделать Национальный центр тестирования более компактным», - сказал в ходе аппаратного совещания министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Только по дежурным мы ежегодно направляли более 3 тысяч дежурных, оплачивали командировочные, гостиничные. Также полное отвлечение коллег от работы во время отпускного периода. В этом году всего этого тоже не было», - отметил А. Аймагамбетов.

По словам министра, учитывая опыт текущего года, вступительные экзамены в Казахстане будут проводиться только в электронном формате.

Ранее глава Минобразования прокомментировал прошедшее в стране Единое национальное тестирование.


Фото: enu.kz

Образование   Вузы   МОН   ЕНТ   Асхат Аймагамбетов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане