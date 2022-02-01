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Филиалы каких зарубежных вузов могут открыться в Казахстане

1 Февраля 2022 13:06
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Филиалы каких зарубежных вузов могут открыться в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил открыть в Казахстане пять филиалов авторитетных зарубежных вузов. О проводимой работе по открытию филиалов рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По поручению Главы государства будут открыты 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов. В настоящее время в стране начал функционировать филиал британского Университета Де Монтфорт Лестер. Также проводится работа по передаче Северо-Казахстанского государственного университета в доверительное управление университета Аризоны. Начались переговоры по открытию филиалов лучших вузов России по техническим направлениям. В настоящее время ведутся переговоры по открытию филиала еще одного британского университета», - сказал во время заседания Правительства Асхат Аймагамбетов.

Два филиала вузов с техническим уклоном, как уточнил министр, планируется открыть в западных регионах страны.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Министерству образования до 7 февраля внести Дорожную карту по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов.


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#Правительство РК   #Образование   #Вузы   #Общество   #МОН   #Асхат Аймагамбетов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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