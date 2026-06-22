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    Филиалы партии «Әділет» созданы во всех регионах Казахстана

    Партия «Әділет» завершила формирование сети региональных филиалов, передает агентство Kazinform. 

    Әділет партиясы орталық аппараты, центральный аппарат партии Әділет
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе партии, территориальные подразделения партии созданы во всех областях страны, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент.

    После завершения регистрации филиалов партия приступает к формированию органов управления на региональном уровне. В ближайшее время во всех филиалах пройдет процедура по избранию председателей и руководящих органов, а также начнется формирование первичных партийных организаций.

    Территориальные сети – ключевой этап развития организационной структуры который обеспечивает непосредственное взаимодействие с гражданами, развитие партийных инициатив на местах.

    Напомним, решение о создании региональных филиалов было принято делегатами II Съезда партии «Әділет» и утверждено в соответствующем Положении. Документ определяет правовой статус региональных структур партии, порядок их работы, систему управления и внутреннего контроля. Государственную регистрацию партия получила 1 июня 2026 года. Председателем партии стал Айбек Дадебай. 

     

     

    партия «Әділет» Регионы Политические партии Политика
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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