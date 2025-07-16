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    17:42, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Филиал ведущего вуза Италии открыли в Талдыкоргане

    На базе Жетысуского университета имени И.Жансугурова открыт филиал Политехнического университета Марке (Marche Polytechnic University, Италия). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

    Филиал ведущего вуза Италии открыли в Талдыкоргане
    Фото: Миннауки и высшего образования РК

    В торжественной церемонии открытия приняли участие аким области Жетысу Бейбит Исабаев, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Казахстане Антонелло Де Риу, ученые, государственные и общественные деятели, профессорско-преподавательский состав университета.

    Во время мероприятия министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что открытие филиала занимает особое место в истории сотрудничества высших учебных заведений двух стран.

    — В области Жетысу  реализуются совместные программы двойного диплома по направлениям «Агрономия» и «Сельскохозяйственные науки и технологии». Аграрным тепличным комплексам особенно нужны квалифицированные агрономы и специалисты, владеющие цифровыми технологиями. В этом контексте открытие филиала является конкретным шагом для удовлетворения данной потребности, — сказал министр.

    Открыт филиал ведущего вуза Италии в Талдыкоргане
    Фото: Миннауки и высшего образования РК

    Поскольку регион Жетысу является аграрным, в филиале будут реализованы образовательные программы по сельскому хозяйству, пищевой инженерии, туризму, экономике и цифровым технологиям. Кроме того,  филиал в будущем станет важной платформой для обеспечения области Жетісу профессиональными кадрами.

    — Наш регион — аграрный, поэтому нам нужны квалифицированные специалисты, внедряющие в сельское хозяйство инновации и передовые технологии. С этой целью акимат области на первом этапе выделил 14 грантов для студентов. Выражаю искреннюю благодарность руководству Политехнического университета Марке и Министерству науки и высшего образования РК за поддержку этого важного проекта, — подчеркнул аким области Бейбит Исабаев.

    филиал ведущего вуза Италии в Талдыкоргане
    Фото: Миннауки и высшего образования РК

    Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Казахстане Антонелло Де Риу добавил, что этот проект придаст новый импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Италией в сфере науки и высшего образования.

    — Сотрудничество с Жетысуским университетом — важная часть международной стратегии Италии. Мы будем реализовывать совместные проекты в области образования и научных исследований, а также обмениваться опытом, тем самым повышая потенциал обоих университетов. Открытие филиала — это не просто новые возможности, но и реальный шаг к укреплению дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Италией, — отметил посол.

    В рамках программы академической мобильности в филиале будут читать лекции ученые и профессора Политехнического университета Марке. Кроме того, студенты филиала получат возможность участвовать в совместных научных исследованиях и международных стажировках. По завершении обучения выпускникам будут выдаваться дипломы двух вузов.

     

    Теги:
    Наука Вузы Италия Регионы Казахстана Регионы Область Жетысу Миннауки и высшего образования РК Внешняя политика Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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