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    21:25, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Филиал Университета Хельсинки могут открыть в Казахстане

    Вице-премьер Тамара Дуйсенова на встрече с министром внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио
    Фото: Primeminister.kz.

    Вопросы укрепления межгосударственного сотрудничества, включая взаимодействие в сфере науки и образования, обсудила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова на встрече с министром внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, передает агентство Kazinform со ссылкой на Primeminister.kz.

    - Казахстан заинтересован в совместных усилиях по подготовке кадров в сфере лесного и водного хозяйства. На сегодняшний день в стране проводится работа по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов. Это способствует развитию науки и инноваций в регионах. В этой связи предлагаем рассмотреть возможность открытия филиала Университета Хельсинки в Казахстане, – сказала Тамара Дуйсенова.

    Вице-премьер отметила, что в настоящее время в школах республики пилотируется финская антибуллинговая программа KiVa.

    Тамара Дуйсенова также призвала к более тесному сотрудничеству в инвестиционной сфере. В целом товарооборот между Казахстаном и Финляндией по итогам прошлого года достиг порядка $210 млн.

    В свою очередь Вилле Тавио отметил, что Казахстан является одним из крупнейших партнеров Евросоюза в Центральной Азии. В этой связи Финляндия заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества в различных направлениях.

    По итогам встречи стороны выразили готовность активно развивать взаимодействие в сферах науки и образования, здравоохранения, энергетики, экологии, металлургии, автопромышленности и других.

    Теги:
    Наука Правительство Инвестиции Образование Финляндия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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