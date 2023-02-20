Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Филиал шотландского вуза примет первых 300 студентов в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
20 Февраля 2023, 02:44
Филиал шотландского вуза примет первых 300 студентов в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На базе регионального университета имени Кудайбергена Жубанова откроется филиал ведущего зарубежного технического вуза Heriot-Watt. В этом году здесь примут на грантовой основе 300 студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках исполнения поручения Президента РК по переформатированию системы высшего образования в соответствии с запросами экономики, в 2022 году между акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым и ректором Heriot-Watt Марком Биггсом была достигнута договоренность об открытии филиала ведущего зарубежного вуза на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова (АРУ).

Уже в текущем году первые 300 студентов смогут обучаться по трем образовательным программам уровня бакалавриата: Геоинженерия, Электроэнергетика, Компьютерная инженерия. По каждой специальности выделяется по 100 грантовых мест. Выпускникам будут выдаваться двойные дипломы университета Heriot-Watt и университета имени К. Жубанова.

«Для развития науки должна быть сильная академическая основа, поэтому мы выбрали для сотрудничества этот вуз. Для поступления в ВУЗ необходимо знание английского языка, немаловажно иметь высокий балл по ЕНТ. В этом году мы примем 300 студентов», - сказала ректор актюбинского вуза Лаура Карабасова в ходе совещания в акимате области.

Трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РК и университетом Heriot-Watt и АРУ был подписан в Великобритании в феврале.

«Открытие филиала такого уровня – историческое событие. Это один из крупнейших проектов, который охватит несколько регионов Казахстана. Эта инициатива позволит усилить научное и академическое развитие нашего региона, внедрить передовой научный опыт и дать нашей молодежи возможность учиться у себя дома в соответствии с мировыми стандартами. Подготовка востребованных кадров остается приоритетным направлением, эту проблему мы намерены решать в рамках проекта «Мамандығым – болашағым» по формированию регионального атласа «Жаңа мамандықтар» совместно с местными промышленными предприятиями. Я готов рассмотреть и поддержать интересные идеи, которые положительно скажутся на развитии региона», - добавил аким области.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что до 2029 года в Казахстане планируется открытие филиалов 12 зарубежных университетов.

Актюбинская область   Образование   Вузы   Регионы   Актобе  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая