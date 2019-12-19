Филиал первого в РК цифрового банка открылся в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Филиалы АО «Altyn Bank» уже работают в Нур-Султане, Алматы, Актау и Атырау. Открывшийся в Шымкенте филиал - шестой в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии открытия финансовой организации, которая прошла в рамках программы Елбасы «Цифровой Казахстан», приняли участие Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо и аким Шымкента Ерлан Айтаханов.





Поздравляя жителей города и работников банка с открытием нового банка, аким отметил, что современные технологические тренды меняют финансовую сферу.

«Сегодня 70 процентов банков предоставляют услуги физическим и юридическим лицам через интернет и мобильный банкинг, а 55% банков предлагают свои услуги в мобильном приложении. Это упростит доступ региональных инвесторов к рынку и позволит инвесторам торговать финансовыми инструментами на казахстанском фондовом рынке из любой точки мира», - сказал Е. Айтаханов.





АО «Altyn Bank» является полноправным поставщиком цифровых банковских услуг. Его преимуществами являются доступность круглосуточных услуг, удобные условия и инновационные цифровые функции.

Для клиентов банка все продукты и процессы – от открытия счета, выпуска дебетовой карты до отправки международного перевода валюты и необеспеченного кредита - доступны онлайн.













Автор: Айнур Акбаева