Филиал первого в РК цифрового банка открылся в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Филиалы АО «Altyn Bank» уже работают в Нур-Султане, Алматы, Актау и Атырау. Открывшийся в Шымкенте филиал - шестой в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В церемонии открытия финансовой организации, которая прошла в рамках программы Елбасы «Цифровой Казахстан», приняли участие Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо и аким Шымкента Ерлан Айтаханов.
Поздравляя жителей города и работников банка с открытием нового банка, аким отметил, что современные технологические тренды меняют финансовую сферу.
«Сегодня 70 процентов банков предоставляют услуги физическим и юридическим лицам через интернет и мобильный банкинг, а 55% банков предлагают свои услуги в мобильном приложении. Это упростит доступ региональных инвесторов к рынку и позволит инвесторам торговать финансовыми инструментами на казахстанском фондовом рынке из любой точки мира», - сказал Е. Айтаханов.
АО «Altyn Bank» является полноправным поставщиком цифровых банковских услуг. Его преимуществами являются доступность круглосуточных услуг, удобные условия и инновационные цифровые функции.
Для клиентов банка все продукты и процессы – от открытия счета, выпуска дебетовой карты до отправки международного перевода валюты и необеспеченного кредита - доступны онлайн.
Автор: Айнур Акбаева
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