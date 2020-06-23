Филиал госкорпорации по СКО пояснил, как сдают экзамены на права в СпецЦОне

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области прокомментировали информацию, указанную в материале о жителе области, который 30 раз сдавал практический экзамен на получение водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала, такое количество попыток для сдачи экзамена гражданин предпринял с декабря по июнь 2020 года.

«С 23 декабря 2019 года по сегодняшний день гражданин О. сделал 36 попыток сдачи практического вождения. Отметим, что в октябре 2019 года было внесено изменение в Правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утверждённых Приказом Министра внутренних дел N862 от 2 декабря 2014 года, где было снято ограничение в количестве 3-х попыток. Если до внесения изменения в приказ услугополучателю давалось 3 попытки, то после него экзамен можно сдать через день, без ограничительных мер», - прокомментировали в пресс-службе.

В сообщении пресс-службы филиала говорится, что «исходя из данного количества попыток и временного промежутка, следует, что система не допускает плохой подготовки к сдаче и требует максимально точного выполнения практических заданий».

«Добавим, что при сдаче практического экзамена в СпецЦОНе с июля прошлого года экзаменующийся в машине находится один. Отметим, что при сдаче экзамена по получение водительского удостоверения на автодроме СпецЦОНа человеческий фактор исключён, система автоматизирована. К слову, с начала 2020 года водительское удостоверение получил 9741 североказахстанец. Данный факт наглядно опровергает вывод Антикоррупционной службы СКО о том, что экзаменатор и экзаменующийся могут «подружиться» и договориться о цене», - отметили в пресс-службе.