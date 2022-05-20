13:32
20 Мая 2022 13:10
Филиал финпирамиды GAP выявили в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сумма причиненного ущерба составила почти 15 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по ЗКО расследует уголовное дело в отношении потребительского кооператива «GAP» (Global Asar Project) по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой».
«В 2021 году на территории ЗКО создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других. Пострадали 14 граждан. Сумма причиненного ущерба составила почти 15 млн тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.
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