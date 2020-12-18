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Филармония имени Жамбыла отметит 85-летие грандиозным зимним фестивалем

18 Декабря 2020, 22:55
Филармония имени Жамбыла отметит 85-летие грандиозным зимним фестивалем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый зимний фестиваль PHILHARMONIC NEW YEAR FEST 2020, посвященный 85-летию Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, пройдет в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства культуры и спорта РК.

Церемония открытия первого зимнего фестиваля PHILHARMONIC NEW YEAR FEST 2020 пройдет 19 декабря. После праздничной церемонии награждения вечер продолжится концертной программой Государственного духового оркестра РК.

В рамках фестиваля на протяжении 9 дней творческие коллективы филармонии будут радовать поклонников своими незабываемыми концертами. А завершится первый зимний фестиваль 27 декабря ярким праздничным шоу с участием всех коллективов и солистов филармонии.

Казахская государственная филармония имени Жамбыла была создана 14 января 1935 года. Первым ее директором и художественным руководителем был музыковед, ученый, композитор, дирижер, народный артист Казахской ССР академик Ахмет Куанович Жубанов. На протяжении 85 лет филармония является одним из крупнейших культурных центров страны.


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