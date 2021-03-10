Фильтровальные камеры для амбулаторных больных работают в городской поликлинике Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Городская поликлиника №5 города Тараза из-за пандемии коронавирусной инфекции работает в особых условиях повышенных санитарно-эпидемиологических требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вероятность заражения в таком людном месте, как городская поликлиника, конечно же, велика. Но, тем не менее, принимать и лечить своих пациентов мы должны, - говорит глваврач медучреждения Динара Сарсенова. – Фильтровальные камеры существенно предотвращают распространение вирусной болезни. Чтобы минимизировать, и даже предотвратить риск заражений, мы продумали систему входа наших пациентов в здание поликлиники. Все пациенты с признаками острой респираторной инфекции и гриппа, то есть с повышенной температурой и сыпью, жидким стулом, тошнотой и насморком, проходят осмотр на так называемом фильтре. Для беременных женщин и детей вход отдельный. Для сотрудников поликлиники также предусмотрен отдельный вход в медучреждение, а также выход из грязной зоны и комната, где снимают СИЗ – средства индивидуальной защиты, и обрабатывают противочумные костюмы».

Основная цель первой фильтровальной комнаты - выявить симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), то есть лихорадку, кашель и другое. Важно отсортировать пациентов с симптомами и изолировать их. Вторая фильтровальная комната предназначена для сортировки и изоляции беременных женщин и детей. При наличии у больных коронавирусной инфекции их сразу изолируют и при необходимости назначают амбулаторное лечение.

На главном входе в поликлинику размещена наглядная агитация о профилактике коронавирусной инфекции и расположен санитарный пост, где есть всё необходимое для дезинфекции рук. Дежурный напомнит о необходимости продезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию, а также подскажет пациенту маршрут движения. Везде висят плакаты, напоминающие, что вход в поликлинику без медицинских масок запрещен.

Четырехэтажное здание поликлиники №5 построено в 2011 году - просторное современное типовое здание медицинского учреждения, где оказывается большой спектр квалифицированных медицинских услуг. Это первичная медико-санитарная помощь, лабораторная диагностика, консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению. Здесь принимают врачи терапевты, педиатры, акушеры и гинекологи, хирурги, невропатологи, кардиологи, офтальмологи, аллергологи и многие другие.

По словам руководителя медучреждения Динары Сарсеновой, городская поликлиника №5 оказывает населению медицинскую помощь по 29 специальностям. Более 61 тысячи жителей прилегающих массивов, которые обслуживает 5-я поликлиника, могут здесь полностью продиагностироваться, получить физиотерапию, массаж, позаниматься лечебной физкультурой. Работают в этой поликлинике и эксперты, которые проводят экспертизу временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности, осуществляют профилактический и периодический медицинские осмотры.

«Сегодня, когда растет заболеваемость острыми вирусными инфекциями, роль таких фильтровальных камер очень важна. И их наличие - это реальная возможность предотвратить распространение болезни на окружающих на ранней стадии», - пояснили в областном управлении здравоохранения.

Ежедневно в фильтровальных помещениях обследуется по 50 - 60 человек. Большинство из них проходит плановое лечение, плановые дородовые ПЦР-тесты проходят беременные женщины. Кроме того, медики ежедневно принимают здесь по 5 - 6 больных с симптомами ОРВИ.

В фильтровальных камерах пациентов обслуживают врач и две медсестры. Медицинские специалисты проходят через специальную отдельную дверь, надевают специальную защитную одежду и входят в фильтровальную комнату. После обслуживания пациентов они снимают специальную одежду и выходят через другую дверь.

Результаты ПЦР-анализов пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» вводятся в электронную базу данных. Определяется список людей, которые контактировали с этими пациентами, после чего они осматриваются на дому специальной мобильной бригадой, при этом у контактных лиц также берут тесты ПЦР. Персонал фильтровальной комнаты и специальная мобильная бригада полностью оснащены средствами защиты и пульсоксиметром.

По данным областного управления здравоохранения, в Жамбылской области числится 396 медицинских учреждений. Это 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников - 882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена.