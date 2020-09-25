Фильтр для исключения слабых кандидатов - политолог из Уфы о праймериз «Nur Otan»

УФА. КАЗИНФОРМ - Своим мнением по поводу праймериз казахстанской правящей партии «Nuг Otan» поделился известный башкирский политолог из Уфы, директор Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Радик Мурзагалеев. Он отметил, что применение политическими партиями данной процедуры в избирательной гонке актуально по ряду оснований, передает МИА «Казинформ».

«Прежде всего, их востребованность отражают общемировые тенденции, опосредованные демократическими новациями последнего десятилетия. С другой стороны, формирование партийных списков будущих кандидатов в депутаты парламента и местных представительных органов через праймериз-фильтрацию открывает возможности доступа к власти представителям различных социальных групп», - говорит эксперт из Уфы.

По его мнению, стратегическое назначение праймериз состоит в том, чтобы придать общенациональным, региональным и местным выборам более высокий уровень легитимации и прозрачности.

Как отметил Радик Мурзагалеев, в Казахстане праймериз используется как предвыборная технология, с помощью которой руководство политической партии «Nur Otan» расширяет взаимодействие со своим активом. Для партии это хорошая возможность отбирать наиболее эффективные и общественно-полезные кадры, в том числе и из регионов, при этом заранее исключая потенциально слабых кандидатов, не умеющих ещё на предвыборной стадии работать с электоратом, считает эксперт. Такая система фильтрации, полагает он, позволяет преодолеть закрытость партийных повесток и придаёт им общественную огласку.

Радик Мурзагалеев не преминул заметить, что «несомненным достоинством праймериз является его ориентированность на человеческий капитал в работе партии».

«Личные качества, креативные идеи, мобильность, профессионализм, умение работать с аудиторией - всё это становится более ценным, чем блат или финансовая состоятельность кандидата. Поскольку последние не способны по объективным причинам быть депутатами-новаторами в парламенте даже независимо от уровня избрания. Поэтому важнее работать с потенциально успешными людьми, которые будут полезны обществу и повысят имидж партии. И это, действительно, может принести результат», - прокомментировал башкирский политолог.

Но есть несколько нюансов, добавил он.

«Во-первых, политические партии сами должны решать вопрос о целесообразности применения праймериз. Полагаю, что недопустимо его навязывание всем политическим партиям.

Во-вторых, праймериз ориентирован, в том числе, на выявление ярких, мобильных и целеустремлённых людей. При отборе кандидатов нужно учитывать, что возникает риск подмены профессиональных кадров известными (медийными) личностями. Целесообразнее гармонично сочетать профессиональные качества и виртуальные имиджи. Иначе со временем интерес к праймеризу в обществе будет заметно падать.

В-третьих, большую роль в институционализации праймериз в Казахстане сыграет отбор кандидатов. Предположу, что к нему будет максимальное внимание казахской и зарубежной общественности. Поэтому партийный список должен быть особенно продуманным и включать в себя по возможности молодых людей, с безупречной репутацией, образованных, компетентных. И тогда всё получится», - резюмировал Радик Мурзагалеев.