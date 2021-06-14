Фильмы режиссера Адильхана Ержанова покажут на кинофестивале в Шанхае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Два художественных фильма режиссера Адильхана Ержанова, «Улболсын» и «Желтая кошка», покажут на Шанхайском международном кинофестивале, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Очередной, 24-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF), являющийся единственным в Китае кинематографическим мероприятием категории «А», проходит в китайском мегаполисе с 11 по 20 июня.

По словам организаторов, церемония вручения «Золотого кубка» (Golden Goblet Awards) состоится 19 июня. Основная конкурсная программа «Золотой кубок» охватывает полнометражные и короткометражные фильмы, анимационное кин о и документальные работы.

На прошлогоднем фестивале было зарегистрировано 3693 фильма из 108 стран и регионов. Из-за пандемии COVID-19 программа прошлогоднего кинофестиваля в Шанхае была сокращена, а награды в конкурсной программе не присуждались.

Шанхайский международный кинофестиваль начал проводиться с 1993 года.



