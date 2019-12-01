Фильмы о Елбасы: от «Небо моего детства» до «Путь лидера. Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первое декабря – знаменательная дата в нашем календаре. Сегодня празднуется День Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Его жизнь и трудовая деятельность от простого рабочего в «Казметаллургострой» до Президента Республики Казахстан отразились в серии фильмов, которые были презентованы не только в нашей стране, но и за рубежом. МИА «Казинформ» представляет подборку художественных фильмов, описывающих пройденный путь Елбасы.

Киноэпопея «Путь лидера» - это масштабный проект, который состоит из пяти художественных фильмов и подробно описывает жизнь Нурсултана Абишевича с самого детства. Режиссером четырех частей выступил Рустем Абдрашев.





Первая лента в этой серии «Небо моего детства» снималась по книгам-воспоминаниям Елбасы «Без правых и левых», «Эпицентр мира» и «В центре Евразии». Картина описывает детство Первого Президента, его мечту стать летчиком и поступить в Киевский институт гражданской авиации. В фильме его называют просто Султаном, каким запомнили Елбасы в детстве.









События следующих двух фильмов «Огненная река» и «Железная гора» охватывают студенческие годы молодого Назарбаева, его первую трудовую деятельность в Темиртау после окончания учебы. Особенностью фильма стало использование уникальных архивных кадров, редких автомобилей и трамвая.





«Разрывая замкнутый круг» - четвертая картина киноэпопеи. Сюжет фильма раскрывает путь Нурсултана Абишевича в политике, его занимаемую должность на посту секретаря парткома Карагандинского металлургического комбината. Фильм также рассказывает о том, с какими трудностями он столкнулся в старте своей политической деятельности.





В заключительной части эпопеи - фильме «Так сложились звезды» - за съемки берется российский режиссер Сергей Снежкин. События происходят уже в наше время. По сюжету фильма британский журналист приезжает в Казахстан, чтобы записать интервью с Елбасы. Беседа превращается в захватывающее путешествие журналиста и Нурсултана Абишевича в потоке истории молодой независимой страны.





Еще один проект «Казахфильма» - «Путь лидера. Астана». Режиссер - Акан Сатаев.

В основу сюжета легла история строительства столицы. События охватывают 1994 год. Именно тогда Президент страны предлагает перенести столицу из Алматы в Акмолу. Это было неожиданным и нереализуемым для всех. Во главе с Елбасы, преодолевая различные трудности, финансовые в том числе, все-таки удалось реализовать задуманное. С того момента столица приобрела новый статус: город мечты, веры в будущее и доказательство того, что для достижения цели нужно лишь мечтать, действовать и упорно стараться.