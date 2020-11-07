Фильмы казахстанского кинорежиссера покажут на кинофестивале в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Работы казахстанского кинорежиссера Армана Баймуратова покажут на VIII Азиатском фестивале короткометражных фильмов (Asia Microfilm Art Festival) в Китае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фильмы кинорежиссера Армана Баймуратова – «Өзгеріс», «Во сне» и «Тупик» отобраны для участия в VIII Азиатском фестивале короткометражного кино, который проходит в эти дни в городе Линьцан провинции Юньнань на юго-западе Китая. Работы заявлены в программе короткого метра стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Арман Баймуратов родился в 1972 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Национальную академию искусств имени Т.Жургенева по специальности «театральная живопись» и университет «Туран» по специальности «режиссура». С 1999 года участвует в различных художественных выставках. В последнее время снимает короткометражные фильмы.

История Азиатского фестиваля короткометражного кино в Линьцане берет свое начало в 2013 году, который проходит здесь каждую осень. За короткую историю субрегиональный фестиваль собрал более 21 тысяч заявок из 30 стран мира.

По словам организаторов фестиваля, в условиях введенных ограничений из-за пандемии коронавируса изменен формат нынешней церемонии награждения, а также сокращено число приглашенных гостей с 1300 до 600 человек, а количество зрителей с 15 тысяч до 1 тысячи человек.

Напомним, что с 6 по 8 ноября в Линьцане провинции Юньнань на юго-западе Китая проходит VIII Азиатский фестиваль короткометражного кино.

Напомним, недавно фильм «18 килогерц» казахстанского режиссёра и сценариста Фархата Шарипова завоевал гран-при 36-го Варшавского международного кинофестиваля.