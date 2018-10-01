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Фильмы из Азии, Европы и Америки ждут на кинофестивале короткого метра в Алматы

17 Октября 2018 17:19 100
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Фильмы из Азии, Европы и Америки ждут на кинофестивале короткого метра в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оргкомитет VII Международного кинофестиваля «Бастау» объявил о приеме заявок для участия в конкурсных программах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как пояснили в оргкомитете, к отбору принимаются дебютные и студенческие короткометражные фильмы (игровые, документальные, анимационные) Европы, Азии и Америки, производство которых закончено в 2017 -2018 годах. Хронометраж - от 7 до 40 минут (кроме анимационных фильмов).

Официальные языки фестиваля: казахский, русский, английский. Фильмы на других языках рекомендуют представлять с русскими или английскими субтитрами. Заявки принимаются до 25 октября 2018 года.

VII Международный кинофестиваль студенческих фильмов и киношкол «Бастау» пройдет в Алматы с 5 по 8 ноября 2018 года.

Ежегодный смотр студенческих фильмов и киношкол проводится акиматом города Алматы, генеральной Дирекцией международного кинофестиваля «Бастау» (ТОО «Кинокомпания Танарис Продакшн»), Казахской Национальной Академией искусств им.Т.Жургенева, Университетом «Туран», при поддержке киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова.

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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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Автор:

Альберт Ахметов

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