Фильмы из Азии, Европы и Америки ждут на кинофестивале короткого метра в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оргкомитет VII Международного кинофестиваля «Бастау» объявил о приеме заявок для участия в конкурсных программах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в оргкомитете, к отбору принимаются дебютные и студенческие короткометражные фильмы (игровые, документальные, анимационные) Европы, Азии и Америки, производство которых закончено в 2017 -2018 годах. Хронометраж - от 7 до 40 минут (кроме анимационных фильмов).



Официальные языки фестиваля: казахский, русский, английский. Фильмы на других языках рекомендуют представлять с русскими или английскими субтитрами. Заявки принимаются до 25 октября 2018 года.



VII Международный кинофестиваль студенческих фильмов и киношкол «Бастау» пройдет в Алматы с 5 по 8 ноября 2018 года.



Ежегодный смотр студенческих фильмов и киношкол проводится акиматом города Алматы, генеральной Дирекцией международного кинофестиваля «Бастау» (ТОО «Кинокомпания Танарис Продакшн»), Казахской Национальной Академией искусств им.Т.Жургенева, Университетом «Туран», при поддержке киностудии «Казахфильм» им. Ш.Айманова.