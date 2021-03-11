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    11:00, 11 Март 2021 | GMT +6

    Фильм «Жёлтая кошка» вошел в программу 45-го Гонконгского международного кинофестиваля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новых успехах художественного фильма Адильхана Ержанова «Жёлтая кошка», который начал своё триумфальное шествие по мировым киносмотрам в прошлом году премьерой на Венецианском кинофестивале, сообщили в Казахфильме, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщается на странице Казахфильма в Facebook , картина вошла в программу 45го Гонконгского международного кинофестиваля в секции «Авторы», а также была номинирована на престижную российскую кинопремию «Ника» в категории «Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии».

    «Это большая радость и честь, и я рад, что совместные усилия нашей команды не остались неоцененными. Поздравляю всю команду «Желтой кошки» с очередным достижением фильма!», - написал режиссёр на своей странице в Facebook .




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