Фильм «Жёлтая кошка» вошел в программу 45-го Гонконгского международного кинофестиваля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новых успехах художественного фильма Адильхана Ержанова «Жёлтая кошка», который начал своё триумфальное шествие по мировым киносмотрам в прошлом году премьерой на Венецианском кинофестивале, сообщили в Казахфильме, передает МИА «Казинформ».

Как сообщается на странице Казахфильма в Facebook , картина вошла в программу 45го Гонконгского международного кинофестиваля в секции «Авторы», а также была номинирована на престижную российскую кинопремию «Ника» в категории «Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии».

«Это большая радость и честь, и я рад, что совместные усилия нашей команды не остались неоцененными. Поздравляю всю команду «Желтой кошки» с очередным достижением фильма!», - написал режиссёр на своей странице в Facebook .







