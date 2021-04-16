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Фильм «Желтая кошка» Адильхана Ержанова откроет кинофестиваль в Германии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
16 Апреля 2021, 13:00
Фильм «Желтая кошка» Адильхана Ержанова откроет кинофестиваль в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Желтая кошка» режиссера Адильхана Ержанова откроет 21-ый Кинофестиваль Центральной и Восточной Европы goEast, который пройдет в онлайн-формате с 20 по 26 апреля 2021 года в Висбадене, Германия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм» им. Шакена Айманова.

«Желтая кошка», снятая компанией Zerde Films (Казахстан) при участии компаний Short Brothers (Казахстан), киностудии «Казахфильм» и Arizona Productions(Франция), рассказывает историю парня по имени Кермек, который мечтает навсегда оставить позади прежнюю преступную жизнь и построить кинотеатр в горах.

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Стоит отметить, что в рамках фестиваля будут показаны еще две картины Ержанова – короткометражная лента «Бахытжамал» (2007 г.) и художественный фильм «Улболсын» (2020 г.), который представлен в конкурсной программе. Всего в этом году в фестивале участвуют 92 картины.

Кинофестиваль goEast был основан в 2001 году директором Немецкого киноинститута Клаудией Диллманн. Основными целями фестиваля являются повышение уровня знаний о культурном развитии стран Центральной и Восточной Европы, а также способствование углублению диалога между разными кинематографическими школами. С 2017 года фестиваль возглавляет Хелен Герритсен.


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