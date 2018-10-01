Фильм «Заповедный Алтай Казахстана» отметили на фестивале в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первое место среди любительских фильмов на фестивале туристических и спортивных фильмов «Алтайский край - Место силы» получила лента «Заповедный Алтай Казахстана» авторов из Семея о путешествии по казахстанскому Алтаю. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

А Гран-при фестиваля получил фильм «Алтай. Земля снежного барса» о хранителях заповедных территорий, которые в сложных условиях занимаются охраной и изучением дикой природы. Автором фильма-победителя выступил режиссер и оператор из Республики Алтай Иван Усанов, сообщил ТАСС член жюри, заслуженный путешественник России, представитель Алтайского отделения Российского географического общества Владимир Владимиров.

Фестиваль проводится с 2013 года в селе Стан-Бехтемир в Бийском районе. Лучшие представленные жюри работы можно будет посмотреть в Интернете. Задача фестиваля - рассказ о путешествиях по удаленным регионам мира, о сочетании красоты природы и экстремальных видов спорта.

Как сообщил председатель жюри, заслуженный путешественник России Евгений Лебедев, в этом году на фестиваль было прислано около 80 работ из России и других стран, на конкурс были допущены 27 профессиональных и 37 любительских лент. Общее время просмотра всех фильмов, посвященных уникальным местам, людям, туризму и экологии, составило более 20 часов. Работы пришли из Казахстана, Чехии, Москвы, Петербурга, Республики Алтай, Башкортостана, Хакасии, Кемеровской, Кировской, Новосибирской, Свердловской и Тамбовской областей, Алтайского края.

Одной из самых интересных профессиональных работ, по признанию оргкомитета и зрителей, стал фильм из Чехии «Север» Павла Рузяка, где показывается жизнь отдаленного поселка Баренцбург на острове Шпицберген. Также на фестивале представили фильм Елизаветы Мансковой «Тигирек: эскизы древней истории» о работе археологов на Алтае. Среди любительских работ выделялись ленты «Малый Абакан» Виталия Бежко из Барнаула о прохождении порогов по реке в Хакасии, фильм бийских авторов «На катере к Северному Полярному кругу» о путешествии в 4 тысячи км на лодке.