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Фильм «Возвращение моря» снимают на Арале
7 Ноября 2020 20:50
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Съёмочная группа научно-популярного фильма «Возвращение моря» во главе с режиссёром Виктором Вильковиским приступила к съёмкам картины в Аральском регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram киностудии «Казахфильм».
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«Как известно, причиной экологической катастрофы Арала стал отвод воды от рек Сырдарья и Амударья, питавших море, в каналы для полива полей хлопка, риса и других сельскохозяйственных культур.
Над решением проблемы исчезновения Аральского моря в течение долгих лет работают научные и государственные институты, департаменты и предприятия, международные организации и фонды. Режиссёр планирует осветить эту важную работу», - рассказали в «Казахфильме».
Картина расскажет зрителям о прошлом, настоящем и будущем Аральского моря и поможет задуматься о личном вкладе каждого из нас в улучшение экологической обстановки окружающей нас среды, отметили в киностудии.
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