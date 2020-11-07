+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 3 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фильм «Возвращение моря» снимают на Арале

7 Ноября 2020 20:50
Поделиться:
Фильм «Возвращение моря» снимают на Арале

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Съёмочная группа научно-популярного фильма «Возвращение моря» во главе с режиссёром Виктором Вильковиским приступила к съёмкам картины в Аральском регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram киностудии «Казахфильм».

Новости по теме
Роль библиотек нового формата обсудили в Нур-Султане
Фильмы казахстанского кинорежиссера покажут на кинофестивале в Китае Умер известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий Выставка театрального художника Баграмова пройдет в Караганде

«Как известно, причиной экологической катастрофы Арала стал отвод воды от рек Сырдарья и Амударья, питавших море, в каналы для полива полей хлопка, риса и других сельскохозяйственных культур.

Над решением проблемы исчезновения Аральского моря в течение долгих лет работают научные и государственные институты, департаменты и предприятия, международные организации и фонды. Режиссёр планирует осветить эту важную работу», - рассказали в «Казахфильме».

Картина расскажет зрителям о прошлом, настоящем и будущем Аральского моря и поможет задуматься о личном вкладе каждого из нас в улучшение экологической обстановки окружающей нас среды, отметили в киностудии.


Подписывайтесь на наш канал:

#Кызылординская область   #Культура   #Экология  
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив