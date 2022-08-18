Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура
Фильм венгерского режиссера об Ашаршылык покажут в 2023 году
18 Августа 2022 19:44

Фильм венгерского режиссера об Ашаршылык покажут в 2023 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В киностудии АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК стартовал монтажно-тонировочный период полнометражного художественного фильма о голоде 30-х годов XX века под рабочим названием «Өліара». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

Съемочный период художественного фильма «Өліара» проходил с 28 октября по 7 декабря 2021 года в Алматинской области. В начале июля 2022 года начался монтажно-тонировочный период кинокартины.

Автор сценария Нурлан Санжар, режиссером фильма выступил известный венгерский режиссер Тамаш Тот. История затрагивает трагедию голода 30-х годов XX века.

«По сюжету картины, венгр Иштван Мадьяра высылают в степь для искупления «политической вины». Он попадает в оперативный отряд ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) Карабая, который занимается оперативным розыском и конфискацией кулацкого скота. И здесь увидев своими глазами голодомору, жестокость бойцов он меняет свои взгляды на революцию. Венгр находит единомышленников из числа местных жителей и вместе они пытаются бороться с красным произволом. Главный герой чудом выживает и надеется донести правду о великом голоде казахского народа», - сказал исполнительный продюсер фильма Жансерік Шонаұлы.

В картине снимаются известные актеры двух стран. Роли в картине исполнят венгерский актер театра и кино Петер Барнай, известные казахстанские актеры Алдабек Шалбаев, Ержан Нурымбет и другие.

Выход картины на экраны планируется в 2023 году.


Новости по теме
Два казахстанских фильма примут участие на кинофестивале в Гатчине
Дни казахстанского кино прошли в Праге
Imanbek снялся в веб-сериале
Читайте также
Центральный ансамбль Министерства обороны Казахстана выступил с концертом в Анкаре
Президентский оркестр из РК прибыл в Турцию для участия в международном фестивале
Димаш Кудайберген восхитил поклонников игрой на барабанах
Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
Концерты и спектакль представит «Астана Опера» в сентябре
Концерт Open air с участием 10 тыс. зрителей прошел в Атырау
Цветы возложили к монументу «Сильнее смерти» в Семее
Захоронение сакского воина нашли в Акмолинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив