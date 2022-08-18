18 Августа 2022 19:44

Фильм венгерского режиссера об Ашаршылык покажут в 2023 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В киностудии АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК стартовал монтажно-тонировочный период полнометражного художественного фильма о голоде 30-х годов XX века под рабочим названием «Өліара». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

Съемочный период художественного фильма «Өліара» проходил с 28 октября по 7 декабря 2021 года в Алматинской области. В начале июля 2022 года начался монтажно-тонировочный период кинокартины.

Автор сценария Нурлан Санжар, режиссером фильма выступил известный венгерский режиссер Тамаш Тот. История затрагивает трагедию голода 30-х годов XX века.

«По сюжету картины, венгр Иштван Мадьяра высылают в степь для искупления «политической вины». Он попадает в оперативный отряд ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) Карабая, который занимается оперативным розыском и конфискацией кулацкого скота. И здесь увидев своими глазами голодомору, жестокость бойцов он меняет свои взгляды на революцию. Венгр находит единомышленников из числа местных жителей и вместе они пытаются бороться с красным произволом. Главный герой чудом выживает и надеется донести правду о великом голоде казахского народа», - сказал исполнительный продюсер фильма Жансерік Шонаұлы.

В картине снимаются известные актеры двух стран. Роли в картине исполнят венгерский актер театра и кино Петер Барнай, известные казахстанские актеры Алдабек Шалбаев, Ержан Нурымбет и другие.

Выход картины на экраны планируется в 2023 году.