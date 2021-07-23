Фильм ушедшего из жизни Сатыбалды Нарымбетова доснимут

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Фильм «Долгое эхо» доснимет Аскар-Мухит Нарымбетов. Решение было принято сегодня в ходе официального визита на киностудию «Казахфильм» вице-министра культуры и спорта РК Нуркисы Дауешова и председателя Комитета по культуре Министерства культуры и спорта РК Акана Абдуалиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Киностудии.

Делегация из Нур-Султана встретилась с кинематографистами для обсуждения ряда вопросов, касаемых кинокартины «Долгое эхо» режиссера Сатыбалды Нарымбетова, скоропостижно ушедшего из жизни 8 июля текущего года. Одна из важнейших целей встречи – принятие окончательного решения по утверждению режиссера-постановщика кинокартины «Долгое эхо».

Во встрече также приняли участие: Заслуженный деятель Казахстана, писатель, кинодраматург Смагул Елубаев , Заслуженный деятель Казахстана, кинодраматург, соавтор сценария картины «Долгое эхо» Нурлан Санжар , Заслуженный деятель Казахстана, режиссер Булат Калымбетов , режиссер Томаш Тот , сын Сатыбалды Нарымбетова – Аскар-Мухит Нарымбетов , руководство киностудии «Казахфильм» и другие. В решении обсуждаемых вопросов посредством zoom также приняли участие: народный артист СССР, Герой труда РК Асанали Ашимов , Народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов и оператор-постановщик фильма «Долгое эхо», младший сын режиссера – Ескендир Нарымбетов .

Вице-министр культуры и спорта РК Н.Дауешов поблагодарил всех участников этой важной встречи и отметил, что уход известного кинорежиссера Сатыбалды Нарымбетова стал большой потерей для всей казахстанской культуры.

«Как вам известно, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова предложила кандидатуру Аскара-Мухита Нарымбетова – сына покойного режиссера Сатыбалды Нарымбетова – на позицию режиссера-постановщика фильма. В этой связи мы сегодня собрались, чтобы вместе с вами принять окончательное решение, так как наследие Сатыбалды Нарымбетова должно быть завершено , - сказал вице-министр.

«Я очень рад, что мы сегодня собрались для обсуждения этого важного вопроса. Сыновья Сатыбалды Нарымбетова были всегда рядом с отцом и хорошо знают все детали проекта, в курсе всех материалов. Поэтому я поддерживаю кандидатуру Аскара-Мухита» , - сказал народный артист СССР, художественный руководитель киностудии Асанали Ашимов.

«Сатыбалды всю свою жизнь готовил своих сыновей и прививал любовь к киноискусству. Одного сделал оператором, другого – режиссером. Они не только дети Нарымбетова, но и его ученики, поэтому я уверен, что сыновья достойно завершат начатое дело своего отца» , - сказал писатель Смагул Елубаев.

Выступивший посредством zoom народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов также сообщил, что поддерживает предложение министра Актоты Раимкуловой о назначении в качестве режиссера-постановщика Аскара-Мухита Нарымбетова и выразил уверенность, что фильм получится достойным.

«Сценарий мы написали за четыре года, он полностью готов. Я считаю, что именно Аскар-Мухит должен завершить проект, а если мы будем нужны, мы все готовы помочь» , – сказал соавтор сценария Нурлан Санжар.

«Я выражаю благодарность всем вам за ваши добрые слова. Мы переговорили со всеми постановщиками фильма, они сообщили, что готовы продолжать работать. Также мы хотели бы, чтобы режиссер Томаш Тот, присутствующий сегодня на встрече, был привлечен к проекту, так как он стоял у истоков проекта и знает все нюансы» , - сказал оператор-постановщик Ескендир Нарымбетов.

В результате встречи кандидатура Аскара-Мухита Нарымбетова была поддержана единогласно. Сын Сатыбалды Нарымбетова – Аскар-Мухит поблагодарил собравшихся за оказанное доверие и сообщил, что на данный момент он изучает все материалы и к понедельнику 26 июля 2021 года предоставит руководству киностудии свое предложение для завершения съемок.

Напомним, фильм «Долгое эхо» режиссера Сатыбалды Нарымбетова, рассказывающий о судьбе польского писателя, ссыльного революционера и собирателя степных этнографических ценностей Адольфа Янушкевича, был запущен в производство в начале февраля 2019 года.

Общий бюджет картины составил 640 млн тенге , из них в 2019 году в рамках предподготовительного и частично подготовительного периодов съемочной группой было освоено 240 926 000 тенге . С 29 ноября 2019 года данный кинопроект был поставлен на консервацию приказом предыдущего руководства киностудии.

В марте 2020 года между Министерством культуры и спорта РК и киностудией «Казахфильм» был заключён договор, в рамках которого на продолжение производства фильма «Долгое эхо» было выделено 30 % от оставшейся суммы (399 074 000 тенге) – 119 722 200 тенге. Однако, пандемия коронавирусной инфекции и объявленный в стране режим карантина в 2020 году внесли свои коррективы в съемочный процесс. Ситуация также осложнилась тем, что по задумке авторов съемки картины должны были пройти не только в Казахстане, но и в Венгрии. К сожалению, ввиду исключительно небезопасной обстановки, сложившейся в то время во всем мире, это не представлялось возможным.

Кроме того, на главную роль Адольфа Янушкевича был утвержден актер, резидент Республики Польша – Петр Полак. В связи с непростой обстановкой, вызванной мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции пребывание иностранных граждан на территории Казахстана вызывало определенные трудности: сложности с получением казахстанской рабочей визы, отсутствие прямого транспортного сообщения и т.д.

В целях эффективного использования бюджетных средств на основании дополнительного соглашения №1 от 20.08.2020 года, договор №32 от 03.03.2020 между Министерством культуры и спорта РК и АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова» был расторгнут. Аванс был полностью возвращён в государственный бюджет.

В 2021 году АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова подало дополнительную заявку в Министерство культуры и спорта на завершение полнометражного художественного фильма в размере 399 074 000 тенге. Согласно требованиям действующего законодательства, для получения ранее возращенных средств необходимо проведение соответствующих процедур, в том числе – одобрение республиканской бюджетной комиссии. В этой связи, вопрос финансирования кинокартины «Долгое эхо» был вынесен на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии при уточнении республиканского бюджета на 2021 год и нашел поддержку.