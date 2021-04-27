Фильм «Томирис» вышел на одной из крупнейших стриминговых платформ в мире

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фильм «Томирис» производства киностудии «Казахфильм» вышел на одной из крупнейших стриминговых платформ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

«Отечественная картина, снятая режиссером Аканом Сатаевым, пополнила медиатеку международной видеоплатформы Amazon Prime для зрителей Канады и США.

На сегодняшний день фильм «Томирис» перевели и продублировали более чем на 10 языков», - рассказали в киностудии.

Напомним, премьера исторической драмы «Томирис» состоялась 25 сентября 2019 года в Нур-Султане.

В июне 2020 года сообщалось, что кинокартина выйдет в международный прокат во Франции, Италии, Испании, России, Румынии, Турции, Японии, Ближнем Востоке, Южной Корее, Сингапуре.

В ноябре 2020 года фильм «Томирис» получил премию «Таурус» Мировой академии каскадеров (США).



