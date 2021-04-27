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    23:23, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Фильм «Томирис» вышел на одной из крупнейших стриминговых платформ в мире

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фильм «Томирис» производства киностудии «Казахфильм» вышел на одной из крупнейших стриминговых платформ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

    «Отечественная картина, снятая режиссером Аканом Сатаевым, пополнила медиатеку международной видеоплатформы Amazon Prime для зрителей Канады и США.

    На сегодняшний день фильм «Томирис» перевели и продублировали более чем на 10 языков», - рассказали в киностудии.

    Напомним, премьера исторической драмы «Томирис» состоялась 25 сентября 2019 года в Нур-Султане.

    В июне 2020 года сообщалось, что кинокартина выйдет в международный прокат во Франции, Италии, Испании, России, Румынии, Турции, Японии, Ближнем Востоке, Южной Корее, Сингапуре.

    В ноябре 2020 года фильм «Томирис» получил премию «Таурус» Мировой академии каскадеров (США).



    Теги:
    Культура Общество История Казахстана США
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