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Фильм «Томирис» начали показывать на казахском языке в кинотеатрах

1 Октября 2019 13:55
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Фильм «Томирис» начали показывать на казахском языке в кинотеатрах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанских кинотеатрах фильм «Томирис» начали показывать на казахском языке. Об этом сообщил режиссер фильма Ахан Сатаев на своей страничке в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Друзья, с сегодняшнего дня наша дистрибьютерская компания «Меломан» начала доставку в кинотеатры копии фильма «Томирис» на казахском языке. Еще раз приносим искренние извинения за Ваши ожидания казахской версии фильма!» - написал Ахан Сатаев.

Ранее режиссер пояснял, что есть версия фильма на казахском языке, но были обнаружены ошибки в титрах на латинице.

Также Ахан Сатаев рассказал подробности съемок фильма «Томирис», которые обошлись в менее 10 млн долларов США. Авторами сценария исторического проекта выступили: Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. Главную роль в фильме исполнила Альмира Турсын.

Фильм вышел в казахстанский прокат 27 сентября.

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Ключевые слова: Культура,
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Автор:

Серик Сабеков

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