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вчера 23:21
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Фильм «Томирис» начали показывать на казахском языке в кинотеатрах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанских кинотеатрах фильм «Томирис» начали показывать на казахском языке. Об этом сообщил режиссер фильма Ахан Сатаев на своей страничке в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Друзья, с сегодняшнего дня наша дистрибьютерская компания «Меломан» начала доставку в кинотеатры копии фильма «Томирис» на казахском языке. Еще раз приносим искренние извинения за Ваши ожидания казахской версии фильма!» - написал Ахан Сатаев.
Ранее режиссер пояснял, что есть версия фильма на казахском языке, но были обнаружены ошибки в титрах на латинице.
Также Ахан Сатаев рассказал подробности съемок фильма «Томирис», которые обошлись в менее 10 млн долларов США. Авторами сценария исторического проекта выступили: Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. Главную роль в фильме исполнила Альмира Турсын.
Фильм вышел в казахстанский прокат 27 сентября.
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