Фильм «Томирис» начали показывать на казахском языке в кинотеатрах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В казахстанских кинотеатрах фильм «Томирис» начали показывать на казахском языке. Об этом сообщил режиссер фильма Ахан Сатаев на своей страничке в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Друзья, с сегодняшнего дня наша дистрибьютерская компания «Меломан» начала доставку в кинотеатры копии фильма «Томирис» на казахском языке. Еще раз приносим искренние извинения за Ваши ожидания казахской версии фильма!» - написал Ахан Сатаев.

Ранее режиссер пояснял, что есть версия фильма на казахском языке, но были обнаружены ошибки в титрах на латинице.

Также Ахан Сатаев рассказал подробности съемок фильма «Томирис», которые обошлись в менее 10 млн долларов США. Авторами сценария исторического проекта выступили: Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. Главную роль в фильме исполнила Альмира Турсын.

Фильм вышел в казахстанский прокат 27 сентября.