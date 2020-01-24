Фильм Тимура Бекмамбетова по сценарию Дениса Тена готов к прокату

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Гульнара Сарсенова рассказала, что фильм, снятый Тимуром Бекмамбетовым по сценарию Дениса Тена готов к прокату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующая картина «Слепая любовь» - памяти Дениса Тена. Снимала наша казахстанская компания, во главе с мамой Дениса и Тимуром Бекмамбетовым. Мы им тоже помогли. Фильм готов. Сейчас отрабатываем кинопрокат, потому что форма, которую придумал Тимур Бекмамбетов, очень необычна. Там 25 минут идет короткометражка, снятая Тимуром Бекмамбетовым по сценарию Дениса Тена, а потом идет фильм о нем, памяти Дениса», - сказала глава государственного центра поддержки национального кино Гульнара Сарсенова на встрече казахстанских кинематографистов.

Также фильм хотят «продвинуть» в другие страны.

«Мы думаем, что с ним делать и как правильно использовать, чтобы его посмотрел весь Казахстан и продвинуть на родственные рынки, где знают Дениса Тена», - отметила она.

Ранее кинорежиссер Тимур Бекмамбетов сообщал о том, что фильм «Слепая любовь» по сценарию погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена будет сниматься в США на английском языке.